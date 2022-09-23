نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارت الشوكولاتة بالبسكويت بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تارت الشوكولاتة بالبسكويت ، من أنواع الحلويات الفاخرة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع، كما يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظرًا لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، ولشكله الخرافة، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعه بطريقة سهلة وسريعة وشهية، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبألذ مذاق، كما يمكنكم تقديمه في المناسبات وأعياد الميلاد للضيوف، مما يضفي البهجة والسعادة في المنزل، كما يمكنكم تجربة طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل تارت الشوكولاتة بالبسكويت بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات تارت الشوكولاتة بالبسكويت

تتكون تارت الشوكولاتة بالبسكويت من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

150 جم بسكويت بالكراميل.

40 جم بندق.

50 جم زبدة طرية.

جناش الشوكولاتة

100 جم شوكولاتة داكنة.

130 جم كريمة خفق بنسبة (38 %).

10 جم عسل نحل.

10 جم زبدة طرية.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل تارت الشوكولاتة بالبسكويت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها البسكويت والبندق، ثم نطحنهم ناعم.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البسكويت والبندق المطحون والزبدة الطرية، ثم نخلط جيدًا حتى يتجانس الخليط.

ثم نحضر قالب كب كيك، ثم نضع بداخله القوالب البلاستيكية، ثم نوزع في كل قالب مقدار ملعقتين كبار من خليط البسكويت، ثم نشكل الخليط في القوالب على شكل تجويف.

بعد ذلك ندخل القالب في الفريزر ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الشوكولاتة الداكنة وكريمة الخفق، ثم نضع الوعاء في الميكروويف ونتركه حتى يغلي الحليب.

ثم نخرج الوعاء من الميكروويف، ثم نقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة.

بعد ذلك نضيف العسل النحل والزبدة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.

ثم نخرج القالب من الثلاجة.

ثم نملأ التجويف بجناش الشوكولاتة.

بعد ذلك ندخل القالب في الثلاجة ونتركه لمدة ساعة حتى يتجمد الجناش.

ثم نخرج القالب من الثلاجة.

ثم نقدم تارت الشوكولاتة بالبسكويت في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح تارت الشوكولاتة بالبسكويت

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح تارت الشوكولاتة بالبسكويت، وهي كالآتي: