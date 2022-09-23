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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوفان بطريقة ناجحة ومكونات بسيطة وبقوام مميز في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيكة الشوفان ، من أكثر انواع الحلويات التي يمكن تحضيرها لمن يفضلون إدخال الشوفان في نظامهم الغذائي، فالكثيرين يفضلون تناول الشوفان وإدخاله في العديد من الوصفات، فيمكن إعداد بسكويت بالشوفان أو سناكس أو مقرمشات أو خبز والعديد من الأطعمة المختلفة الأخرى، كما أن إعداد تلك الوصفات باستخدام الشوفان سهل وبسيط للغاية ولا يتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو المكونات الغير متوفرة.
كما يوجد عدة وصفات مميزة ولذيذة وبسيطة وسهلة التحضير للغاية ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبدون أدني جهد مثل طريقة عمل أصابع الشوفان اللذيذة الصحية، أو طريقة عمل الليزي كيك المميزة بدون فرن، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الشوفان.
مكونات كيكة الشوفان
مما يميز هذه الكيكة هو بساطة مكوناتها وتوفرها في أغلب المطابخ وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة أو نصف ملعقة صغيرة قرفة حسب الرغبة.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
- ثلث كوب من العسل الأبيض.
- ثلث كوب من الحليب.
- ربع كوب من الحليب البودرة الخالي من الدسم.
- ملعقة صغيرة البيكربونات (متوفرة في محلات العطارة).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزبيب أو الفواكه المجفف المقطعة مكعبات.
- ٢ كوب من دقيق الشوفان.
للتزيين
- حبوب شوفان.
طريقة التحضير
تتم طريقة تحضير كيكة الشوفان بواسطة المضرب اليدوي بكل سهولة، فهي وصفة بسيطة وسهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الأدوات وسنتعرف فيما يلي على طريقة التحضير خطوة بخطوة وهي كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونضرب فيه كلا من البيض والفانيليا والقرفة جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتي يصبح الخليط بلون فاتح.
- ثم نقوم بإضافة الزبدة والعسل الأبيض ونضرب المكونات مجددا حتي تتجانس مع بعضها البعض.
- ثم نقوم بإضافة كمية الحليب السائل والحليب البودرة ورشة الملح ونستمر في الضرب حتي تمتزج المكونات وتتجانس جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيكربونات والبيكنج بودر والزبيب ونخلط مجددا حتي تمتزج جميع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة كوبين من دقيق الشوفان وبواسطة المضرب اليدوي نقوم بخلط الدقيق مع الخليط حتي يتجانس الدقيق مع الخليط جيدا.
- ثم نقوم بصب خليط الكيك في قالب الإنجلش كيك المستطيل وندهن القالب بالزبدة مسبقا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الكيكة في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٤٠ دقائق.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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