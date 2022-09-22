نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة الدجاج الشهية بعجينة هشة وقطنية والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطيرة الدجاج ، هي نوع من الفطائر الهشة والخفيفة التي يتم تحضيرها بحشوة الدجاج اللذيذة والمختلفة عن أي حشوة أخرى، فهي تقدم بشرائح الدجاج المتبلة التي تمتاز بطعم رائع للبهارات يكسبها مذاق شهية ولذيذ، وتعد هي من الوجبات المناسبة للعشاء أو الغداء وهي من الفطائر الشهية والمغذية التي يمكن إعدادها للضيوف، فهي من ألذ وأسهل الفطائر التي يمكن تحضيرها بالمنزل بمكونات سهلة وبسيطة جداً، ويعد الدجاج من الحشوات الاقتصادية التي سعرها مناسب للجميع فمن خلال نصف كيلو من الدجاج يمكننا عمل فطيرتين من الفطائر اللذيذة والشهية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة الدجاج بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطيرة الدجاج

يتم تحضير الفطيرة من مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

6 أكواب إلا ربع من الدقيق.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق من الزيت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب وربع ماء أو حسب احتياج العجينة.

للحشو

نصف كيلو من شرائح الدجاج.

عصير حبة من البصل.

4 فصوص من الثوم المهروس.

عصير حبة من الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من الصويا صوص اختياري.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من كلاً من البهارات التالية (الفلفل وبهارات اللحمة والبابريكا والكزبرة والسبع بهارات والزنجبيل المطحون).

رشة من جوز الطيب والحبهان.

جبنة موتزاريلا وشرائح زيتون.

حبة بصل شرائح.

حبة من الطماطم شرائح.

فلفل ألوان شرائح.

للوجه

سمسم.

ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطيرة الدجاج بخطوات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف الحليب ثم نضيف ربع كوب من كمية الماء ثم نضيف الخميرة والسكر. ثم نقلب المكونات حتي تتجانس ويذوب السكر، ثم نضيف الخل الأبيض والزيت ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب المكونات بالملعقة حتي يختلط الدقيق بالماء، ثم نعجن المكونات باليد مع إضافة كمية الماء المتبقية تدريجياً. نستمر في العجن وإضافة الماء حتي نحصل على عجينة متماسكة، ثم نفرد العجينة ونضع بداخلها الزبدة. ثم نجمعها باليد ونستمر في العجن مرة أخرى حتي تتماسك العجينة وتصبح ناعمة قد تلتصق قليلاً باليد. نترك العجينة داخل وعاء مدهون بالزيت ثم ندهن وجه العجينة بمسحة من الزيت، ثم تغطى وتترك حتي ترتاح وتختمر. بعد ذلك نحضر تتبيلة الدجاج في وعاء نضيف ماء البصل ثم نضيف الثوم المهروس ثم نضيف الخل الأبيض. ثم نضيف الصويا صوص، ثم نضيف عصير الليمون ثم نضيف البهارات الفلفل وبهارات اللحمة والبابريكا والكزبرة والسبع بهارات والزنجبيل المطحون. ثم نضيف رشة من جوزة الطيب والحبهان ثم نضيف والملح، ثم نقلب المكونات حتي يصبح الخليط متجانس. تضاف قطع الجاج ثم نقلب المكونات حتي يختلط بها الدجاج تماماً، ثم تغطى وتترك لمدة ساعة أو ساعتين.

طريقة تحضير الحشوة وتشكيل العجين