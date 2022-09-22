نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان في ثواني في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ابتسامتك من أول الأشياء التي يلاحظها الناس عنك ، لذا عليك التأكد من أنها تبدو في أفضل حالاتها لسوء الحظ، بمرور الوقت يمكن أن تصبح أسناننا صفراء وملطخة لكن لا تقلق فهناك العديد من الطرق للتخلص من هذه العيوب القبيحة والحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا وأكثر بياضًا، سنشارك بعضًا من أفضل طرق تبييض الأسنان التي تعمل حقًا من القهوة والشاي إلى صودا الخبز والفحم النشط، لدينا جميع النصائح والحيل التي تحتاجها لتحقيق ابتسامة متألقة سنشارك أيضًا بعض الطرق الأخرى لمنع تصبغ الأسنان واصفرارها ، مثل الإقلاع عن التدخين وتناول نظام غذائي متوازن لذا اقرأ كل ما تحتاج لمعرفته حول التخلص من الاصفرار والتصبغ على أسنانك.

طرق تبييض الأسنان

ليس سراً أن القهوة والشاي يمكن أن تلطخ أسنانك. لكن هل تعلم أن هناك طرقًا لمنع حدوث ذلك؟ أولاً، حاول تجنب شرب القهوة أو الشاي قبل النوم مباشرةً هذا يعطي الصبغات الموجودة في المشروب مزيدًا من الوقت لتستقر على أسنانك وتتسبب في تلطيخها إذا لم تستطع تجنب ذلك، اغسل أسنانك بالفرشاة فورًا بعد الشرب.

صودا الخبز لتبييض الاسنان

تعد صودا الخبز مبيضًا طبيعيًا للأسنان ويمكن استخدامها بعدة طرق مختلفة. تتمثل إحدى الطرق في صنع عجينة عن طريق خلط صودا الخبز بالماء أو عصير الليمون. ثم ضعي المعجون على أسنانك بفرشاة أسنان واتركيه لمدة 1-2 دقيقة قبل شطفه. يمكنك أيضًا إضافة صودا الخبز إلى معجون أسنانك للمساعدة في تبييض أسنانك بمرور الوقت (فقط تأكد من عدم استخدامها كثيرًا لأنها قد تكون كاشطة).

قشر الليمون والبرتقال لتبييض الاسنان

يحتوي قشر الليمون والبرتقال على حامض الستريك المعروف بخصائص التبييض لاستخدام هذه الطريقة، افرك الجزء الداخلي من قشر الليمون أو البرتقال على أسنانك لمدة دقيقتين يوميًا (تأكد من عدم القيام بذلك أكثر من 3 مرات في الأسبوع، حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف مينا الأسنان). يمكنك أيضًا صنع عجينة عن طريق خلط القشر مع صودا الخبز أو الماء ثم تنظيفه بالفرشاة على أسنانك كما تفعل مع أي معجون آخر.

الفحم المنشط لتبييض الاسنان

يعد الفحم المنشط طريقة طبيعية أخرى لتبييض أسنانك في المنزل (وهو أيضًا رائع لإزالة السموم!). كل ما عليك فعله هو تبليل فرشاة أسنان وتغميسها في بعض مسحوق الفحم النشط ، ثم الفرشاة كالمعتاد مع التأكد من تجنب ابتلاع أي مسحوق! ابصقه عند الانتهاء واشطفه جيدًا بالماء. يمكنك القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع.

طرق أخرى لمنع تصبغ الأسنان واصفرارها.

من المهم إجراء فحوصات منتظمة للأسنان وتنظيفها. سيساعد ذلك على إزالة أي لويحات أو قلح تراكم على أسنانك، مما قد يؤدي إلى تغير لونها وهناك العديد من معاجين الأسنان المبيضة في السوق والتي يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية على أسنانك. ابحث عن معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، حيث سيساعد ذلك أيضًا في حماية أسنانك من التسوس وتجنب الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تلطخ أسنانك حيث هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي من المرجح أن تسبب البقع، مثل القهوة والشاي والفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة. إذا كنت تستهلك هذه العناص، فتأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد ذلك بوقت قصير.