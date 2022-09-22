نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة فورية مذهلة لماسك فرد الشعر الطبيعي بديل البروتين والكيراتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك فرد الشعر الطبيعي منذ فترة طويلة، تستخدم النساء طرقًا مختلفة لفرد شعرهن بعضها بالطرق الكيميائية ، مثل كريمات الفرد، ويمكن استخدام مكوي الشعر، وهناك بعض الطرأقل ضررًا من غيرها ، إلا أنها تشترك جميعًا في شيء واحد: إنها تترك شعرك عرضة للتلف والتكسر، الآن هناك طريقة جديدة لفرد الشعر تسبب ضجة كبيرة في عالم الجمال. يطلق عليه علاج الكيراتين ،وشأنه شأن العديد من العلاجات له الآثار الجانبية الضارةن ونعرض لكم بعض الخلطات الطبيعية لفرد الشعر.

ماسك فرد الشعر الطبيعي من البيض والعسل

البيض مصدر كبير للبروتين الضروري لصحة الشعر كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مثل البيوتين وفيتامين ب 12، والتي يمكن أن تساعد في تقوية الشعر ومنع التكسر زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب وترويض الشعر المتطايرلعمل قناع البيض وزيت الزيتون، اخلطي بيضتين مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في وعاء. ضعي الخليط على شعرك، وقم بتغطيته من الجذور إلى الأطراف اتركي القناع لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالشامبو والماء البارد.

لصنع هذا الماسك، سوف تحتاجين إلى:

1 بيضة

1 ملعقة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عسل

1 موزة

طريقة التحضير

1. ابدأ بخفق البيض في وعاء.

2. يضاف زيت الزيتون والعسل ويخلط جيدا.

3. أضيفي الموز وهرسيه باستخدام شوكة حتى يندمج مع الخليط.

4. ضعي الماسك على شعرك المبلل، وغطيه بغطاء رأس أو منشفة.

5. اتركيه لمدة 20 دقيقة ، ثم اشطفيه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

ماسك الموز والعسل

مما يعني أنه يساعد على حبس الرطوبة يمكن أن يساعد هذان المكونان معًا على تنعيم الشعر المجعد وجعله أكثر قابلية للتحكم.

لصنع هذا الماسك، سوف تحتاجين إلى:

1 موزة ناضجة

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند

1. ابدأ بهرس الموز في وعاء حتى يصبح ناعمًا.

2. أضيفي العسل والزيت واخلطيهم جيداً حتى يتجانسوا معاً.

3. ضعي القناع على شعرك بدءاً من الجذور وصولاً إلى الأطراف.

4. اتركي القناع لمدة 30 دقيقة ، ثم اشطفيه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

بعد تجربة جميع هذه الخلطات المنزلية الثلاثة، يجب أن تلاحظي بالتأكيد اختلافًا في نعومة ولمعان شعرك! إذا كان شعرك شديد التجعد، قد ترغب في تجربة عمل أحد هذه الأقنعة مرة واحدة في الأسبوع حتى تحصل على النتائج المرجوة تذكري شطفه جيدًا بعد ذلك ومتابعته بالبلسم.