نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض الجسم الاسمر بسرعة الصاروخ سيغنيكي عن جميع الكريمات ويعالج جميع مشاكل البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الفتيات والسيدات منذ بداية الصيف عن وصفات تساهم في تنظيف البشرة وتفتيح لونها نتيجة تغير لون بشرة الوجه من أشعة الشمس، وكذلك تغير لون بعض الأماكن الحساسة في الجسم، حيث أن معظم الكريمات لا تساهم في تفتيح لون البشرة بسرعة وتحتاج إلى وقت طويل، لذلك يبحثن عن وصفات تحتوي على مكونات طبيعية تعالج خلايا الجلد الميت التي تسبب ظهور البشرة بشكل داكن، لذا سوف نوضح لكم عدة وصفات طبيعية تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم دون استخدام أي مواد ضارة ولمعرفة هذه الوصفات تابعوا هذا المقال.

كريم تبيض الجسم الاسمر بسرعة

تفضل جميع الفتيات ظهور البشرة باللون الأبيض الجذاب، ولا يرغبن ظهور البشرة باللون الداكن، لذلك يحاولن تنظيف البشرة بعد العودة من الخارج نتيجة أشعة الشمس، وذلك لأنه عند عدم الإهتمام بنظافة البشرة بشكل يومي تتراكم الأتربة على البشرة وتصبح داكنة، ويمكن تنظيف البشرة بمكونات ذات فاعلية ممتازة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من العسل الأبيض.

1 ملعقة من لبن البودرة.

2 ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تحضير كريم تبيض الجسم الاسمر بسرعة

مسامات البشرة الواسعة تعد أكثر مشكلة وذلك لأنها تكون مأوي لتراكم الأتربة فيها وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، لذلك لابد من الاهتمام بالبشرة التي تحتوي على مسامات واسعة ومحاولة تنظيفها، كما لابد من إتباع هذا الماسك بشكل يومي لتنظيف البشرة طوال فصل الصيف لتجنب ظهور أماكن داكنة عليها، حيث يساهم عصير الليمون في التخلص من البكتيريا التي تنمو على بشرة الوجه وتسبب ظهورها بشكل داكن، كما أن العسل الأبيض يساهم في ترطيب البشرة، وتتمثل طريقة عمل الوصفة في إتباع ما يلي.