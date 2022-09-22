نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي الفطائر طريقة تحضير فطائر عجينة الخمس دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عجينة الخمس دقائق من أشهر أنواع العجين انتشاراً على مستوي العالم، وذلك لتوفيرها للوقت، وسهولة استخدامها، وذلك بالإضافة لكونها مناسبة لعمل لجميع أنواع المخبوزات مثل البيتزا والفطائر وغيرها.

طريقة تحضير فطيرة بعجينة الخمس دقائق

وتعد الفطائر من أكثر الأطعمة التي يطلبها الصغار والكبار، ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير فطيرة بعجينة الخمس دقائق، بطريقة سهلة وبسيطة، وتوفر الكثير من الوقت أيضاً.

طريقة عمل فطائر عجينة الخمس دقائق

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان من السكر.

3 كوب من الدقيق.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب من الزيت.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقتان من الحليب البودرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

مكونات الحشوة

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملعقتان من زيت زيتون.

بصل مفروم ناعم.

وفلفل مفروم.

وبهارات (ملعقة ماجي، وملعقة بهارات لحمة، وملعقة بابريكا)

وملعقتان باربكيو صوص.

طريقة التحضير العجين

اتبعي الخطوات التالية لتحصلي علي عجينة هشة وطرية.

في طبق ضعي الخميرة الفورية، ثم أضيفي السكر.

ثم أضيفي نصف كوب من الدقيق، واخلطي المكونات الجافة.

ثم أضيفي كوب من الماء الدافئ مع التقليب المستمر للخليط.

اتركي الخليط خمس دقائق ليرتاح.

ثم أضيفي الزيت والزبادي.

وباقي كمية الدقيق، والحليب البودرة، والبيكنج بودر.

ثم ابدئي في خلط المكونات حتي تتكون العجينة.

واتركي العجينة ترتاح خمس دقائق.

طريقة تحضير الحشوة

في طاسة نضع اللحم المفروم، ثم أضيفي زيت الزيتون، والبصل المفروم.

ثم أضيفي الفلفل المفروم، مع التقليب المستمر.

ثم أضيفي البهارات، واتركي الخليط على حرارة وسط حتي يستوي البصل والفلفل.

ثم أضيفي الباربكيو صوص للخليط، وقومي بإطفاء النار.

طريقة تحضير الفطيرة

في صينية قوم بدهنها بالزيت.

ثم قسمي العجينة لجزئيين.

ثم ضعي جزء من العجين علي سطح وضعي عليها دقيق، وابدئي بفردها وضعيها بالصينية.

ثم أضيفي الحشوة، وابدئي بفردها حتي تستوي.

وابدئي بفردة الجزء الثاني من العجين علي السطح وضعي العجين وابدئي بفردها، وضعيها علي الحشوة.

ثم اضغطي علي العجينة من الأطراف، لمنع خروج الحشو من الفطيرة.

ثم ضعيها في فرن علي درجة حرارة 250، وعندما تستوي الفطيرة اغلقي الفرن.