نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الايس كريم بحبيبات الشوكولاته اللذيذة فى المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآيس كريم من المثلجات المنتشرة فى كل انحاء العالم والتى يتم شراؤها بكثرة فى فصل الصيف، لكن ربات البيوت تفضل عمل الآيس كريم فى المنزل تجنباً للأمراض وعدم معرفة مصدر هذه المثلجات وكيف يتم صنعها، لذلك نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الآيس كريم في البيت. مكونات الآيس كريم بحبيبات الشوكولاته الملونة: 3 أكواب مكعبات ثلج.

3 أكواب كريمة خفق.

حبيبات شوكولاته ملونة.

نص ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة سكر.

نص كوب ملح خشن. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع السكر، وكريمة الخفق، والفانليليا، وتقليبهم مع بعض جيداً ونقوم بوضع الكريمة في كيس ونقوم بغلقه جيداً. نقوم بوضع مكعبات الثلج، والملح الخشن، في كيس كبير ووضع الكريمة داخل كيس مكعبات ثلج. نقوم برج الكيس جيداً لمدة 3 دقائق حتي يصبح الخليط كريمي مثلج ووضعه وإحضار أكواب الآيس كريم ووضع الخليط وتخزينه بحبيبات الشوكلاته الملونة. مكونات آيس كريم الزبادي والفراولة: ربع كوب سكر بودرة.

1 كوب كريمة.

1 كوب فراولة.

1 كوب لبن زبادي كامل الدسم. طريقة التحضير: نقوم بغسل الفراولة جيداً وإزالة العنق الأخضر من الفراولة وإحضار الخلاط الكهربائي ووضع السكر، والفراولة، والكريمة، وضربهم جيداً ونقوم بتصفيتها. نقوم بوضع الزبادي وضربها حتي تختلط جيداً وإحضار أكواب الايس كريم ووضع الآيس كريم في الأطباق ووضعها في الثلاجة حتي يتجمد. مكونات آيس كريم الأوريو: ربع كوب صوص الشوكولاته.

12 حبة بسكويت أوريو.

1 كوب حليب مكثف محلي.

1 كوب كريمة خفق سائلة. طريقة التحضير: إحضار وعاء ونقوم بتكسير البسكوت الأوريو لقطع صغيرة جيداً وإحضار الخلاط الكهربائي ووضع الكريمة والحليب المكثف وتخفيق المكونات. نقوم بوضع بسكوت الأوريو الخليط وتقليبه بالمعلقة حتي يختلط الخليط مع بعضهم ونقوم بإحضار أكواب الآيس كريم ووضع الآيس كريم ووضعه في الثلاجة حتي يتجمد. مكونات آيس الكريم الافوكادو: 1 ملعقة صغيرة عصير الليمون.

2 كوب حليب.

2 كوب كريمة جوز هند.

2 حبات الافوكادو مقشرة ومهروسة.

1 كوب سكر ناعم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع جوز الهند، والكريمة، والحليب، والسكر، وضربهم جيداً ووضع عصير الليمون، والافوكادو وضربهم جيداً نقوم بإحضار أكواب الآيس كريم ووضع الخليط ووضعه في الثلاجة. مكونات آيس كريم الفانيليا: 4 أكواب حليب.

3 ملاعق كبيرة فانيلا.

1 كوب سكر.

2 بيضة مخفوقة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع البيض المخفوق، والحليب، ونقوم بتقليبهم جيداً حتي يتجانس الخليط مع بعضه. نقوم بوضع السكر، والفانيليا خفقها مع الخليط حتي يختلط، إحضار وعاء ووضع الوعاء على النار وتركه حتي يغلي ويتكثف الحليب وإحضار أكواب التقديم ووضع الخليط في أطباق الآيس كريم ووضعه في الثلاجة حتي يتجمد. مكونات آيس كريم المستكة: 1 كوب كريمة لباني.

2 بكت كريمة شانتيه.

2 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة مستكة مطحونة.

1كوب اللبن بودرة.

1 كوب فستق مجروش.

1 علبة حليب مكثف محلى.

2 كوب حليب. طريقة التحضير: إحضار الخلاط الكهربائي ووضع السكر، والحليب، وخفقهم ووضع الماء، والكريم شانتيه وضربهم مرة أخرى حتي يصبح متماسك وكثيف، إحضار أكواب التقديم ووضع الخليط ووضعه في الثلاجة حتي يتجمد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الايس كريم بحبيبات الشوكولاته اللذيذة فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.