استخدمي دلكة الليمون والنشا لتفتيح الجسم بأقل تكلفة بالمنزل كوني متألقة

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عمر شويل - جدة دلكة الليمون والنشا ، هي من أقوى الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها لتفتيح كامل الجسم بطريقة سهلة وغير مكلفة، وتعد دلكة الليمون هي عبار عن قشور ليمون مغليه في الماء يتم هرسها باستخدام الخلاط حتي تصبح خليط كريمي وناعم، يتم إضافة بعض المكونات الطبيعية إليها ويتم استخدامها للجسم، كما يمكن استخدامها للوجه بإضافة بعد المكونات الطبيعية الأخرى المناسبة للوجه، فهي من أقوى الخلطات التي تزيل البقع وتصبغات الجسم، كما أنها تعطى للجسم رائحة جميلة ونعومة فائقة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل دلكة الليمون والنشا للجسم.

مكونات عمل دلكة الليمون والنشا لتفتيح الجسم

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

قشور 2 حبة من الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير دلكة الليمون والنشا بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نأخذ قشور الليمون ثم نقوم بوضعها في وعاء قابل للطهي ثم نضيف إليها كوب من الماء. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار متوسطة، ثم نتركه لكي يغلي وتنضج قشور الليمون. نطفئ النار ثم نترك الخليط حتي يبرد، ثم نسكب الخليط في وعاء الخلاط، ثم نقوم بالخفق حتي يصبح الخليط ناعم جداً وكريمي، ويعرف هذا الخليط بدلكة الليمون. نأخذ ملعقتين من خليط الدلكة في طبق صغير ثم نضيف إليها ملعقتين من النشا. ثم نقلب المكونات جيداً حتي يصبح الخليط ناعم ويذوب النشا تماماً. يسكب الخليط في عبوة زجاجية أو طبق زجاجي، قبل الاستخدام يعرض الجسم إلي البخار حتي نعمل على تفتيح المسام. ثم نقوم بتطبيق الدلكة على كامل الجسم حتي المناطق الحساسة والأماكن الداكنة كالركب والأكواع. نترك الدلكة على الجسم من مدة حوالي 5 دقائق إلي عشر دقائق، بعد ذلك يغسل الجسم بالماء الفاتر.

طريقة استخدام دلكة الليمون للوجه

كما قومنا بإعداد دلكة الليمون والنشا للجسم يمكننا استخدام دلكة للوجه وذلك باتباع الآتي:ـ

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من خليط دلكة الليمون.

كبسولة من فيتامين e .

طريقة التحضير