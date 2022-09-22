نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل اللانشون زي المصانع مش هتشتريه تاني من بره وهتوفري فلوسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل اللانشون زي المصانع من الطرق السهلة والبسيطة التي يمكن تنفيذها في البيت بمكونات متوفرة ومكونات مضمونة حيث يعتبر اللانشون من الأكلات التي يحب تناولها كثير من الأطفال وخاصة عند الذهاب إلى المدارس أو تناولها على وجبة العشاء وتحب كثير من الأمهات تجهيز اللانشون في المنزل بدلا من شراء من الخارج للمحافظة على صحة أبنائها، لهذا يمكن عمل اللانشون باللحمة في المنزل بالمكونات المطلوبة والخطوات لتجهيزها بطرق مختلفة و متنوعة مفيده للصحة. عمل اللانشون زي المصانع المكونات 500 جرام من اللحمة المفروم

اثنين بيضة

أربع قطع جبنه مثلثات

أربع ملاعق من البابريكا

ملعقة من الثوم البودر

ملعقة من الفلفل الأسود الحب

عود من القرفة

مرق الدجاج

ورق الغار

ملعقة من البصل البودرة

بياض ثلاث بيضات

ملعقة من الملح عمل اللانشون في البيت بكل سهولة بمكونات بسيطة واقتصادية والطعم روعة أحلى من الجاهز طريقة تحضير اللانشون في البيت نبدأ بخلط اللحم والجبن سويا حتى تختلط جيداً.

ثم نبدأ بإضافة بياض البيض مع التقليب المستمر وإضافة البصل والثوم والملح والبابريكا والفلفل وتخلط المكونات حتى تصبح متجانسة.

بعد ذلك يتم فرد العجينة على ورق بلاستيك ولفه على شكل أسطواني والضغط عليه من الجانبين وإغلاق جيدا.

ثم يتم لف مرة أخرى بورق ألمنيوم حتى يتم قفله جيداً.

يتم تجهيز وعاء به ماء مغلي على النار ووضع مرق الدجاج والقرفة ورق الغار ثم اسطوانه اللحم.

وبعد ذلك يتم تهدئة النار ويترك لمدة ساعة ونصف حتى ينضج على نار متوسطة.

وبعد ذلك يتم إخراجه من الماء ويترك حتى ينضج تماما.

ثم يتم حفظ في الثلاجة لمدة خمس ساعات وبعد ذلك يقطع على شكل دوائر. عمل لانشون الفراخ البيتي بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة مش هتشتريه تاني من بره عمل اللانشون زي المصانع بدون بيض المكونات نصف كيلو لحم مقطع مكعبات

ربع ملعقة من الملح

ثلاث ورق لورا

ربع ملعقة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة من الجيلاتين

ملعقة من الملح

حبة صغيرة من البصل

ربع حبة من قشر البرتقال طريقة التحضير يتم سلق اللحمة وأضافت البصل والبرتقال على النار لمدة ساعتين حتى تنضج. بعد ذلك يتم فرم اللحمة وأضافت الجيلاتين ويخلط جيداً حتى يصبح ناعم. ثم نبدأ بوضع الفلفل الأسود والملح والبابريكا حتى تصبح عجينة متجانسة. بعد ذلك يتم وضعها في زجاجة فارغة ويترك لمدة يوم في الثلاجة ثم يتم إخراج من الزجاجة وتقطيع على هيئة دوائر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل اللانشون زي المصانع مش هتشتريه تاني من بره وهتوفري فلوسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.