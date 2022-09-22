نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل البسبوسة بالزبادي بطريقة مختلفة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البسبوسة بالزبادي ‏من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل بطرق مختلفة، حيث أن البسبوسة من الحلويات السريعة في التحضير، وكما تعتبر ‏البسبوسة بالزبادي من أشهر أنواع الحلويات في المطابخ المصرية، ‏حيث تعد من أشهى أنواع البسبوسة نظراً لأنها تتميز بطعم رائع وقوام مميز لاحتوائها على الزبادي، كما أن البسبوسة بالزبادي تعد من أنواع البسبوسة التى يقبل عليها الكثير من الأشخاص ويحبها الأطفال نظراً لمذاقها الشهي، ‏ولذلك ‏سوف نقدم لكم الآن طريقة عمل البسبوسه بالزبادي الهشة بكل بساطة وسهلة في التحضير في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات: كوب واحد من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من السكر .

كوب واحد من السميد .

كوب واحد من جوز الهند .

علبة واحدة من الزبادي .

عدد أربع بيضات .

كوب إلا ربع من الزيت .

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا .

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر .

كوب واحد من الشربات البارد . طريقة التحضير : الخطوة الاولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه كوب واحد من الدقيق الأبيض مع كوب واحد من السميد ‏ ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من جوز الهند مع ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر واخلطي الدقيق مع السميد مع جوز الهند والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضع في وعاء الخلاط البيض مع كوب واحد من السكر ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا ‏ بعد ذلك قومي بخفق المكونات جيداً حتى يمتزج المكونات مع بعضها البعض . الخطوة الثالثة يتم خلط مزيج الدقيق مع خليط البيض جيداً وتقلب المكونات جيداً حتى تختلط مع بعضها البعض ‏ ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ونحضر الصينية ثم ندهن الصينية بالزبدة ووزعيها بها الخليط . الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن ثم توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة حتى نحصل على اللون الذهبي المناسب وبعد ذلك عند خروج البسبوسة من الفرن تسقى بالشربات البارد فوراً ثم بعد ذلك قطعيها وقدميها في طبق للتقديم إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء.

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