نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل الحواوشي الاسكندراني على أصوله في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل من الطرق السهلة والبسيطة والتي يحب تناولها الكثير، حيث يعتبر الحواوشي من الأكلات الشهية التي يحب تناولها دائما الكبار والصغار حيث تتميز بمذاق شهي ولذيذ وهي من الوجبات الخفيفة ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة في كل مكان وتبحث كثير من الأمهات على المقادير المطلوبة لتجهيز الحواوشي الإسكندراني والخطوات حتى تتمكن من تجهيزها في المنزل مثل الذي يتم شراء من المحالّ الذي يتميز بمذاق شهي وجميل لهذا سوف نوضح طريقة عمل الحواوشي الإسكندرية في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة. أسرع حواوشي اسكندراني بالعجين زي المحلات والطعم روعة مش هتشتريه من بره تاني عمل الحواوشي الاسكندراني المقادير ثلاث ملاعق لبن بودر

ثلاث أكواب دقيق

كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مفروم ناعما

ملح وفلفل أسود

قرن فلفل حار مفروم

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة صغيرة بهارات حواوشي

ثلاث ثمرات متوسطة فلفل أخضر

ربع كوب زيت طريقة عمل عجينة الحواوشي بمكونات بسيطة وسهلة والطعم روعة زي المحلات تمامًا طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني الخطوة الأولى نبدأ بإضافة ربع كوب من الماء مع الخميرة والسكر وتقلب ويفضل أن تكون الماء دافئة. ثم يتم حفظها في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة حتى تتخمر. بعد ذلك نبدأ بتجهيز وعاء آخر ونقوم بإضافة الزبدة واللبن البودرة والدقيق. ويتم خلط المكونات مع بعضها وإضافة الماء تدريجيا حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة. يتم تغطية الوعاء بفوطة نظيفة وفي مكان دافئ لمدة 60 دقيقة حتى تختمر. بعد ذلك نبدأ بتجهيز وعاء ونضع في الفلفل الأخضر والفلفل الحار والملح والبهارات والفلفل الأسود ونضع اللحم. ثم يتم خلط المكونات مع بعضها ثم يتم حفظها في الثلاجة على الأقل لمدة 60 دقيقة. ابدئي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم يتم تقسيم العجين واللحم إلى كرات وفردها ووضع اللحم بداخلها وتجهيز كرة عجين أخرى وفردها ثم ضعيها فوق اللحم بالشوكة هذه الخطوات حتى انتهاء الكمية. بعد ذلك يتم دهن العجين بالزبدة ووضعها في صينية مدهونة بالزيت لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي ويتم تقليبه على الجانبين حتى ينضج تماماً من الداخل ثم يتم إخراجها من الفرن وتقطيعها إلى أربعة أجزاء ووضعها في طبق التقديم وتناولها بجانب الطحينة والبطاطس أو بجانب المخلل المقلية وبالهناء. احلى حواوشي بالعيش البلدي بطريقة سهلة وبسيطة احلى من بتاع المحلات وتحدي

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