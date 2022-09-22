طريقة عمل كيك شاتوة جاتوة حلويات شرقية

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجاتوه شاتوه حلويات غريبة، من أحب الحلويات للكبار والصغار ولكن مع إرتفاع الأسعار حاليا قد لا تستطيع بعض الأسر شراء الجاتوه من الخارج ولكن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الجاتوه الشاتوه الذي يحبه الجميع بطريقة سهلة وبسيطة وبإستخدام مكونات متواجدة في كل منزل وغير مكلفة. مكونات تحضير الجاتوه الشاتوه بالشوكولاتة كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. نصف كوب من الكاكاو الخام. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. كوب من الزيت النباتي. كوب من الحليب. كوب من السكر الأبيض. عدد بيضة واحدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من النسكافيه البلاك. لتزين الجاتوه الشاتوه نحتاج إلى كريم شانتيه. كريز مسكر. شوكولاتة دارك مبشورة. طريقة تحضير الجاتوه الشاتوه بالشوكولاتة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه الكاكاو الخام والحليب والسكر الأبيض والنسكافيه.

ثم نقوم بالخفق جيدا ونقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام سميك للخليط.

ثم نقوم بأخذ كوب واحد من الخليط ونحتفظ به في الثلاجة.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والفانيليا والخل الأبيض إلى خليط الخلاط ونستمر في الخفق جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والملح ونمزجهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة مزيج الخلاط فوق الدقيق والبيكنج بودر ونقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي.

ثم نقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم وندهنها بقليل من الزيت ونبطنها بقليل من الكاكاو الخام ثم نضيف فيها خليط جاتوه الشاتوه.

نقوم بإدخال صينية جاتوه الشاتوه إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نصع الصينية على الرف الأوسط لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد تماما ثم نضيف إليها كوب الصوص الذي إحتفظنا به في الثلاجة.

ثم نقوم بحفظه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ليتماسك.

بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى قطع بحجم الجاتوه

ثم نقوم بتزينه بالكريم شانتيه والكريز أو الشوكولاتة المبشورة.

نقوم بإدخال قطع جاتوه الشاتوه إلى الثلاجة ليتماسك جيدا ثم يقدم.

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