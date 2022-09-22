طريقة عمل هريسة الاسكندراني بكل سهولة خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل هريسة المحلات الطرية، تعتبر الهريسة من أجمل الحلويات التي يمكنك صنعها وتقديمها لأسرتك ولضيوفك وخاصة الهريسة الإسكندراني المشهورة بالطعم اللذيذ، وقد تختلف طرق ومكونات تحضير الهريسة من بلد إلى بلد حيث يتم صنعها في كثير من البلدان تقدم الهريسة بطرق مختلفة ولكن تبقى الهريسة الإسكندراني من ألذ وأشهى أنواع الهريسة واليوم سنقدم لكم طريقة عمل الهريسة الإسكندراني بكل سهولة وبساطة. مكونات تحضير الهريسة الإسكندراني 2 كوب وربع من دقيق السميد. 3 ملاعق من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب إلا ربع من السكر الأبيض. 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند الناعم. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب من الحليب. ربع كوب من الشربات الثقيل. نصف كوب من السمنة. 3 ملاعق من الزبيب. 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند الخشن. 3 ملاعق كبيرة من المكسرات المتنوعة حسب الرغبة. مكونات الشربات الثقيل كوب وربع من السكر الأبيض. كوب من الماء. ملعقة من عصير الليمون. طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني في وعاء عميق نضيف فيه دقيق السميد والدقيق الأبيض والسكر الأبيض والفانيليا.

ثم نقوم بإضافة جوز الهند الناعم ونمزجهم جيدا ثم نضيف إليهم الحليب والسمنة والشربات الثقيل.

نقوم بمزج المكونات جيدا بواسطة اليد ثم نقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم.

نقوم بدهن الصينية بالزبدة أو السمنة جيدا ثم نقوم بتقسيم خليط الهريسة إلى نصفين.

نضع نصف خليط الهريسة في الصينية ونضع فوقها جوز الهند الخشن والزبيب والمكسرات.

بعد ذلك نضيف الجزء الثاني من خليط الهريسة عليهم مع مراعاة تسوية الأطراف.

نقوم بإدخال الهريسة إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ لونا من الأسفل.

ثم نقوم بإغلاق الفرن ونقوم بإشعال الشواية حتى تأخذ لونا من الأعلى.

نخرج الهريسة من الفرن ونضيف عليها الشربات الساخن ونغطيها جيدا

نترك الهريسة الإسكندراني حتى تبرد تماما ثم تقطع وتقدم.

لعمل شربات الهريسة الإسكندراني نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه السكر والماء.

ثم نمزجهم جيدا ونرفعهم على النار حتى الغليان نقوم بإضافة عصير الليمون.

نترك الشربات يغلي لمدة خمس دقائق ثم نقوم برفعه من على النار.

ثم نضيف الشربات الساخن على الهريسة الساخنة.

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