تخلصى نهائيا من تشقق القدمين فى يوم واحد بمكون مش هيخطر على بالك

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عمر شويل - جدة الكثير من الناس يقصرون طقوس الجمال على الوجه والجزء العلوي من الجسم، ومع ذلك فإن جلد الكعب رقيق لأنه يقع تحت ضغط من الجسم ويحتاج إلى رعاية مثل باقي الجسم مع نقص الترطيب والتعرق، يكون الكعب عرضة للتشقق وظهور الشقوق. لذلك سوف نكشف عن حيلة بسيطة وسريعة للغاية لعلاج هذا الإزعاج

ما الذي يسبب الكعوب الجافة والمتشققة

قبل ايجاد الحل يجب أن تعرف أولاً أسباب التعامل مع المشكلة بشكل أفضل، وفقًا للدكتورة ماري إستيل رو، فإليك أسباب تشقق الكعب:

جفاف الجلد.

محطة دائمة وطويلة.

ارتداء أحذية غير لائقة.

نقص الترطيب.

بعض الأمر مثل الأكزيما أو الصدفية.

الكعب الجاف والمتشقق

إذا لم يتم علاج تشققات الكعب ، فإنها تتفاقم بمرور الوقت ويمكن أن تسبب الألم والشقوق العميقة والقرحة وحتى النزيف. إذا كانت هذه المشكلة تقلقك ، فسيكون من الجيد البدء في حلها الآن.

طريقة ستخلصك من تشققات القدمين نهائياً

يفضل بعض الناس شراء المستحضرات أو المرطبات التي تكلف الذراع والساق بينما يختار البعض الآخر العلاجات الطبيعية. إذا كنت تنتمي إلى الفئة الثانية فإليك نصيحة صريحة لعلاج الكعب المتشقق:

حجر الخفاف والليمون والفازلين لإصلاح الكعب انقع قدميك في حمام من الماء الدافئ والصابون لمدة 15 إلى 20 دقيقة. قشري كعبيك باستخدام حجر الخفاف لإزالة الجلد الصلب والسميك. ثم جففهم بمنشفة جافة ونظيفة. ضعي ملعقة كبيرة من الفازلين في وعاء وأضيفي 3-4 قطرات من عصير الليمون إليه. بعد خلط المكونات ضعي طبقة جيدة من هذا المحلول على كعبيك وجميع المناطق المتشققة الأخرى في قدميك. ارتدِ الجوارب القطنية واتركها لبضع دقائق قبل تجفيف قدميك بمنشفة ورقية، (يمكنك الاحتفاظ بالجوارب طوال الليل وغسل قدميك عند الاستيقاظ).

في الواقع يمكن للخصائص الحمضية للليمون جنبًا إلى جنب مع تأثير الترطيب القوي للفازلين، علاج الكعب المتشقق في دقائق معدودة.

العلاجات المنزلية الأخرى لعلاج الكعوب المتشققة

هناك علاجات منزلية أخرى فعالة للغاية يمكنها علاج وتخفيف ومنع تشقق القدمين

قناع القدم والكعب بالموز والأفوكادو

اهرسي موزة ناضجة مع ½ أفوكادو في عجينة كريمية سميكة.

ضع الخليط على الشقوق والشقوق.

اتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطف قدميك بالماء الفاتر.

بفضل الأحماض الدهنية والفيتامينات A و E، تساعد الأفوكادو في التئام الجروح، كما تشير هذه الدراسة المنشورة في المكتبة الوطنية للطب من ناحية أخرى، يعمل الموز كعامل ترطيب، فهو غني بالأحماض الأمينية والفيتامينات A و B و C و E.

قناع القدمين بالموز والأفوكادو

ماسك العسل لتقليل تشقق الكعب

امزج كوبًا من العسل في نصف دلو من الماء الدافئ.

نقع قدميك في الخليط لمدة 15-20 دقيقة.

ادعك بلطف بحجر الخفاف.

وفقا لدراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب العسل هو مرطب ومنظف ممتاز للبشرة

تشمل العلاجات المنزلية تغذية البشرة وترطيبها لمنع تشققات جديدة وتسريع عملية الشفاء، ومع ذلك يجب عليك الاستمرار في تطبيق هذه الحلول الطبيعية في أقرب وقت ممكن للحصول على النتائج مخفضة.