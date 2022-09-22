نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالتفصيل وبأقل تكلفة” .. طريقة عمل بيج ماك ماكدونالدز مع الصوص زي الأصلي بالظبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك تحضير بيج ماك ماكدونالدز الوصفة الأصلية في البيت بالمقادير الصحيحة للحصول على وصفة شهية بأقل تكلفة، ويتم تحضير ساندويتش بيج ماك ماكدونالدز في البيت باتباع بعض الخطوات البسيطة، التي نستعرضها لك فيما يلي مع تحضير صوص ماكدونالدوز اللذيذ، إليك المزيد من التفاصيل، فها أنتِ سيدتي تصنعين بيدك أفضل الساندوتشات التي يحبها أفراد عائلتك لتغنيهم عن شراء الجاهزة من الخارج المكلفة والغير صحية.

طريقة عمل بيج ماك ماكدونالدز في البيت

كل ما تحتاجين إليه هو ربع كيلو من اللحم المفروم لتحضير عدد 2 بيج ماك، ويتم تحضير المقادير على النحو التالي:

تحتاجين إلى بعض المكونات لعمل بيج ماك في البيت وهي اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود، وكل من الخيار المخلل، وشرائح الجبن، والبصل المقطع إلى حلقات دائرية، بالإضافة إلى الخس والخبز البرجر.

ثم تحتاجين إلى مقادير صوص البيج ماك لعمل الصوص للحصول في النهاية على الساندوتش بنفس مذاق الجاهز، ومقادير الصوص تتمثل في التالي: نصف كوب من المايونيز. ملعقة كبيرة من الكاتشاب، أو صلصة من الباربكيو. ملعقة كبيرة خردل “مستردة”. نصف ملعقة صغيرة من كل من الثوم البودر، والبصل البودر والبابريكا. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. رشة من الملح. ملعقة من البصل المقطع إلى مكعبات صغيرة في الحجم تقطيع ناعم. ملعقتين كبيرة من الخيار المخلل المقطع تقطيع ناعم إلى مكعبات صغيرة في الحجم.



طريقة التحضير

في البداية عليك بإضافة إلى اللحم المفروم كل من الملح والفلفل الأسود، مع مراعاة استخدام لحم مفروم قليل الدهن.

ثم يتم المزج جيدًا، وعمل كرات من اللحم المفروم بحجم حبة الليمون الكبيرة تقريبًا.

ثم يتم فرد قرص البرجر، ويتم التكرار حتى الحصول على أقراص البرجر.

يمكن لفرد البرجر استخدام غطاء برطمان، وليكن غطاء برطمان النوتيلا.

قم بفتح الخبز “الكايزر” ويتم تحميصه من الداخل في مقلاة على النار المدهونة بالقليل من الزبدة على النار الهادئة.

يتم قلي البرجر في كمية قليلة من الزيت في مقلاة على النار مع التقليب على الجهتين.

يتم الخلط بين كل من نصف كوب من المايونيز والكاتشاب والمستردة والخل.

ثم أضف كل من الثوم والبصل البودر، والبابريكا.

أضف الملح والبصل المقطع والخيار المخلل، ويتم التقليب جيدًا.

بيج ماك ماكدونالدز في البيت

الآن يتم تحضير بيج ماك ماكدونالدز باتباع التالي: