قنبلة التبيض.. مقشر القهوة المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال

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عمر شويل - جدة مقشر القهوة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة ، تتعرض البشرة للعديد من العوامل الخارجية المختلفة التى تعمل على تعرضها للكثير من مشاكل البشرة، مثل إسمرار البشرة وانتشار بعض الحبوب، لذا تبحث الكثير من الفتيات وكذلك الشباب عن بعض الكريمات والمقشرات التي تساعد في إعادة نضارة البشرة، من ناحية أخرى تحتوى بعض الكريمات التجميلية الجاهزة على بعض المواد الكيميائية التى تضر بالبشرة وتسبب العديد من المشاكل بالبشرة، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية التى لا تسبب اى ضرر بالبشرة، ومن أفضل المواد الطبيعية القهوة، بالرغم من اسمرارها إلا إنها تحتوى على فوائد كثيرة.

مقشر القهوة لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة

تعمل القهوة على تقشير الجلد الميت وتفتيح البشرة، لذا فان تحضير مقشر القهوة يحتاج إلى بعض المكونات الأخرى.

ملعقة كبيرة من القهوة السادة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

يمكن تحضير مقشر القهوة بأقل الإمكانيات وبأقل وقت في المنزل.

نحضر إناء مناسب ونضع به القهوة ونضيف السكر.

نقلب جيدا ثم نضيف الفازلين ونقلب جيدا.

نضع باقي المكونات ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

نقلب حتى الحصول على قوام سهل الفرد.

لابد أن يكون السكر ذات حبيبات خشنة حتى يساعد في تفتيح المسام.

نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ و نجففه جيدا.

نضع الخليط على الوجه بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الوجه.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة تقريبًا.

نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

سوف تلاحظ الفرق من اول استخدام .

يفضل الاستمرار على هذه الطريقة لبعض الوقت حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

فوائد القهوة للبشرة