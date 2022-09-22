“حتمط وتشد معاكي” طريقة عمل البيتزا الإيطالي في البيت بالتفصيل زي المحلات روعـة

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عمر شويل - جدة البيتزا الإيطالي من الأصناف الإيطالية التي عُرفت في إيطاليا ومنها إلى العالم أجمع، حتى أصبحت معشوقة الجميع، وهي الخيار الأفضل في أزمات الجوع، ولعلنا نحب شرائها كثيرًا من الخارج، ونستمتع بتناولها وبالجبن الموجود داخلها الذي يُزيد من روعة الطعام ويمنحه تجربة فريدة من نوعها أكثر من رائعة، وهنا عزيزتي نقدم لك الطريقة الصحيحة لعمل البيتزا الإيطالي في البيت لتحصلي على البيتزا مثل المطاعم الكبرى، تابعي معنا للتعرف على طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالمقادير الصحيحة في البيت.
طريقة عمل البيتزا الإيطالي في البيت
نشر موقع بولد سكاي طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالتفصيل من قلب المطبخ الإيطالي، حتى يتسنى لك إعداد البيتزا بالشكل الصحيح والطعم الأصلي لها.
المقادير المطلوبة منك، هي:
- 4 أكواب من الدقيق “الطحين الأبيض”.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف علبة زبادي.
- رشة من الملح، ورشة من السكر.
- فلفل أخضر مقطع إلى حلقات.
- طماطم مقطعة إلى حلقات أو قطع صغيرة.
- جبن رومي مبشور.
- جبن موتزاريلا.
- سوسيس مسلوق ومقطع إلى دوائر.
مقادير الصلصة:
- 4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- نصف كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملح وفلفل أسود حسب المذاق.
- زعتر.
- ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
طريقة التحضير
- للتحضير عليك في البداية بتخفيف الصلصة باستخدام الماء، ثم توضع على النار.
- أضف عصير الليمون والسكر والبهارات وزيت الزيتون مع التقليب حتى الغليان.
- يتم رفع الصلصة من على النار، وتترك جانبًا حتى تبرد.
- يتم تحضير الخميرة بإذابة الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ وإضافة رشة من السكر.
- ثم تترك مغطاة لمدة 10 دقائق تقريبًا حتى يتضاعف حجمها وتتخمر.
- الآن يتم تحضير عجينة البيتزا من خلال وضع الدقيق والبيكنج بودر معًا في وعاء عميق، ثم إضافة الزيت والملح والخميرة والزبادي.
- ويتم التقليب برفق بالملعقة الخشبية حتى تمتزج جميع المكونات معًا.
- بعدها قومي بتشكيل العجينة بيديك، مع إضافة كوبًا من الماء الدافئ تدريجيًا للعجين، حتى الحصول على العجين المتماسك الغير ملتصق باليدين، وإذا شعرت بالالتصاق في اليدين، يمكنك إضافة الدقيق.
- يترك العجين حتى يرتاح لمدة ساعة تقريبًا، ثم يتم تقسيم العجينة وتفرد على 3 صواني.
- على سطح البيتزا، يتم فرد الصلصة، ثم بشر الجبن الرومي، ثم الموتزاريلا، ثم باقي المكونات.
- يتم تسخين الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة متوسطة.
- ثم توضع صواني البيتزا في الفرن، وتترك لمدة ربع ساعة تقريبًا.
- تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.
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