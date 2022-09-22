“حتمط وتشد معاكي” طريقة عمل البيتزا الإيطالي في البيت بالتفصيل زي المحلات روعـة

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عمر شويل - جدة البيتزا الإيطالي من الأصناف الإيطالية التي عُرفت في إيطاليا ومنها إلى العالم أجمع، حتى أصبحت معشوقة الجميع، وهي الخيار الأفضل في أزمات الجوع، ولعلنا نحب شرائها كثيرًا من الخارج، ونستمتع بتناولها وبالجبن الموجود داخلها الذي يُزيد من روعة الطعام ويمنحه تجربة فريدة من نوعها أكثر من رائعة، وهنا عزيزتي نقدم لك الطريقة الصحيحة لعمل البيتزا الإيطالي في البيت لتحصلي على البيتزا مثل المطاعم الكبرى، تابعي معنا للتعرف على طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالمقادير الصحيحة في البيت.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي في البيت

نشر موقع بولد سكاي طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالتفصيل من قلب المطبخ الإيطالي، حتى يتسنى لك إعداد البيتزا بالشكل الصحيح والطعم الأصلي لها.

المقادير المطلوبة منك، هي:

4 أكواب من الدقيق “الطحين الأبيض”.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف علبة زبادي.

رشة من الملح، ورشة من السكر.

فلفل أخضر مقطع إلى حلقات.

طماطم مقطعة إلى حلقات أو قطع صغيرة.

جبن رومي مبشور.

جبن موتزاريلا.

سوسيس مسلوق ومقطع إلى دوائر.

مقادير الصلصة:

4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

نصف كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملح وفلفل أسود حسب المذاق.

زعتر.

ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

طريقة التحضير