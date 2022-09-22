- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمدارس .. طريقة عمل العيش الفينو في البيت والتورتيلا بمقادير مظبوطة “مش حيتاكل بايت تاني” في المقال التالي
عمر شويل - جدة العيش الفينو يبقى هو العنصر الأساسي لساندوتشات المدرسة التي تقدمينها لأبنائك، ومع اقتراب المدرسة يؤرقك التفكير في النزول يوميًا لشراء لأطفالك العيش الفينو الجاهز، حتى لا يتناولونه “بايت” ولهذا نقدم لك الطريقة الصحيحة لعمل العيش الفينو في البيت لتحضير الخبز الفينو بالمقادير الصحيحة، فهو ليس له طعم رائع فحسب، بل أنه مضمون 100% بمكونات نظيفة وصحية، فمن الآن لا تقدمي لأبنائك سوى ما أنت واثقة منه حتى لا يكونوا عرضة للأمراض المختلفة والإصابة، في السياق التالي نستعرض لك طريقة عمل العيش الفينو في البيت، بالإضافة إلى العيش التورتيلا تابعينا للمزيد من التفاصيل.
طريقة عمل العيش الفينو في البيت
لعمل العيش الفينو في البيت، فقد قامت الشيف عظيمة حمدي باستعراض الطريقة الصحيحة، فقط عليك في البداية تحضير المقادير التالية:
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 250 مللي من الماء الدافئ.
- زيت للوجه.
طريقة التحضير
- يتم الخلط بين الخميرة ونصف ملعقة من السمر مع ملعقة كبيرة من الماء في بولة، ويتم تركها قليلًا جانبًا.
- ثم قم بالمزج بين كل من الدقيق والسكر والزيت والزبادي معًا في بولة أخرى، مع إضافة كل من الملح والبيكنج بودر، ويتم التقليب.
- أضف خليط الخميرة الآن إلى خليط الدقيق، ثم يتم التقليب جيدًا.
- يتم البدء في العجن بإضافة الماء تدريجيًا، حتى الحصول على القوام المناسب المتماسك للعجينة.
- تترك الخميرة جانبًا لتتخمر لمدة ساعة تقريبًا.
- ثم يتم تشكيل خبز الفينو، مع دهن وجه الخبز بالزيت.
- يدخل الخبز الفرن الساخن حتى الخبز.
- يخرج من الفرن ويستخدم وبالهناء والشفاء.
خبز التورتيلا في البيت
هذا وقد قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طريقة عمل خبز التورتيلا، من خلال المقادير التالية:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب ونصف من دقيق الذرة الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ماء للعجن.
طريقة التحضير
- ضعي كل المكونات الجافة معًا في العجانة، ثم يتم إضافة الزيت، والماء تدريجيًا، ويتم العجن حتى الحصول على العجينة الناعمة المتجانسة.
- يتم تقسيم العجينة إلى 6 قطع متساوية في الحجم تقريبًا، ثم يتم تشكيلها إلى كرات.
- ثم تُغطى وتترك لترتاح لمدة نصف الساعة.
- ابدأي بفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة، حتى الحصول على سمك رقيق.
- توضع العجينة على طاسة بدرجة حرارة متوسطة.
- ويتم تسويتها مع تقليبها على الجانبين للحصول على اللون الذهبي الخفيف.
- يوضع جانبًا مع تغطيته بمنشفة نظيفة، وتكرر العملية حتى الانتهاء من الكمية.
- يستخدم وبالهناء والشفاء، ويمكن حفظه في الفريزر حتى حين الاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمدارس .. طريقة عمل العيش الفينو في البيت والتورتيلا بمقادير مظبوطة “مش حيتاكل بايت تاني” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.