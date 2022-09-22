نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمدارس .. طريقة عمل العيش الفينو في البيت والتورتيلا بمقادير مظبوطة “مش حيتاكل بايت تاني” في المقال التالي

عمر شويل - جدة العيش الفينو يبقى هو العنصر الأساسي لساندوتشات المدرسة التي تقدمينها لأبنائك، ومع اقتراب المدرسة يؤرقك التفكير في النزول يوميًا لشراء لأطفالك العيش الفينو الجاهز، حتى لا يتناولونه “بايت” ولهذا نقدم لك الطريقة الصحيحة لعمل العيش الفينو في البيت لتحضير الخبز الفينو بالمقادير الصحيحة، فهو ليس له طعم رائع فحسب، بل أنه مضمون 100% بمكونات نظيفة وصحية، فمن الآن لا تقدمي لأبنائك سوى ما أنت واثقة منه حتى لا يكونوا عرضة للأمراض المختلفة والإصابة، في السياق التالي نستعرض لك طريقة عمل العيش الفينو في البيت، بالإضافة إلى العيش التورتيلا تابعينا للمزيد من التفاصيل.

طريقة عمل العيش الفينو في البيت

لعمل العيش الفينو في البيت، فقد قامت الشيف عظيمة حمدي باستعراض الطريقة الصحيحة، فقط عليك في البداية تحضير المقادير التالية:

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

250 مللي من الماء الدافئ.

زيت للوجه.

طريقة التحضير

يتم الخلط بين الخميرة ونصف ملعقة من السمر مع ملعقة كبيرة من الماء في بولة، ويتم تركها قليلًا جانبًا.

ثم قم بالمزج بين كل من الدقيق والسكر والزيت والزبادي معًا في بولة أخرى، مع إضافة كل من الملح والبيكنج بودر، ويتم التقليب.

أضف خليط الخميرة الآن إلى خليط الدقيق، ثم يتم التقليب جيدًا.

يتم البدء في العجن بإضافة الماء تدريجيًا، حتى الحصول على القوام المناسب المتماسك للعجينة.

تترك الخميرة جانبًا لتتخمر لمدة ساعة تقريبًا.

ثم يتم تشكيل خبز الفينو، مع دهن وجه الخبز بالزيت.

يدخل الخبز الفرن الساخن حتى الخبز.

يخرج من الفرن ويستخدم وبالهناء والشفاء.

خبز التورتيلا في البيت

هذا وقد قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طريقة عمل خبز التورتيلا، من خلال المقادير التالية:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من دقيق الذرة الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

طريقة التحضير