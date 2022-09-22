نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة الجبار لتبييض وتقشير اليدين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة معظم السيدات تعاني من خشونة اليدين والقدمين خاصة في فصل الشتاء والسبب في ذلك هو كثرة استخدام المنظفات التي يوجد بها مواد كيميائية تسبب جفاف البشرة وتراكم الجلد الميت عليها وأيضا الخروج في الشمس وقت الظهيرة أو البرودة الشديدة، ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم خلطة لتقشير اليدين والرجلين وجعلها ناعمة كالحرير فتابعونا.

تتعرض اليدين والرجلين بشكل مستمر إلى أشعة الشمس المحرقة والأتربة التى تتسبب فى اغماق ملحوظ على اليدين والرجلين، فالكثير منا لا يعرفون الطريقه الصحيحه لتبييض وتفتيح اليدين، لهذا ينصح باستخدام هذه الطريقة التى تعمل على إزالة الخلايا الميتة والقشور السمراء والكلف من على اليدين والرجلين وإعطائهما البياض الناصع من اول استعمال .

طريقة عمل خلطة لتقشير اليدين والرجلين

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة فازلين طبي.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط المكونات السابقة مع بعض ثم يوضع المزيج على اليدين والقدمين ونرتدي جوارب قطنية أو لفيها باسترتش لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نضع اليدين والقدمين في ماء وملح لإكمال عملية التقشير والتخلص من بقايا الجلد الميت وجعل البشرة ناصعة البياض. نغسل المكان بالماء الفاتر والصابون مع الفرك بحركات دائرية وسوف تلاحظي النتيجة من أول مرة تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا.

تقشير اليدين بالقهوة

المكونات:

ملعقة من القهوة المطحونة.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج القهوة مع زيت الزيتون للحصول على مزيج متجانس ثم يوزع الخليط على اليدين والرجلين مع التدليك. نتركه حتى يجف ثم يغسل بالماء الفاتر وبعد ذلك يوضع كريم مرطب للبشرة للحفاظ عليها من الجفاف. تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين ولذلك تعتبر مقشر طبيعي للبشرة وتجعلها مشرقة ومشدودة.

خلطات طبيعية لتقشير اليدين والرجلين

الملح والليمون:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة ملح خشن.

2 ملعقة كبيرة سكر خشن.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج الملح مع السكر ثم يضاف الليمون وزيت الزيتون ونقلب جيدا بعد ذلك يوزع المزيج على اليدين والرجلين مع التدليك.

نتركها لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء الفاتر وندهنها بكريم مرطب أو زيت جوز الهند تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على النتيجة المطلوبة.

صودا الخبز والسكر

المكونات:

كوب من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة صودا الخبز.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من العسل.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج جميع المكونات في وعاء ثم نضعها في برطمان زجاجي ونحفظها في الثلاجة وقبل الذهاب للنوم ندهن اليدين والرجلين.

الشوفان لتقشير الدين والرجلين

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الشوفان.

قطرات من عصير الليمون.

نصف ملعقة من العسل.

القليل من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام: