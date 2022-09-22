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عمر شويل - جدة أفضل ماسكارا طبيعية لتكثيف الرموش والحواجب بنتيجة مذهلة بدون كيماويات، تعتبر الماسكارا من أكثر مستحضرات التجميل التي تستخدمها المرأة للحصول علي عيون جذابة حيث أنها تضفي جمال للعيون، كما تقوم بتكثيفها وتطويلها بشكل سريع ولكنها حل مؤقت وذلك لأنها تحتوي علي مواد كيميائية تضر الجفون علي المدي الطويل، ولذلك يمكنك الاستغناء عنها وتحضير ماسكارا من مكونات طبيعية آمنة علي العين كما أنها تساعد في تكثيف الرموش والحواجب بشكل مذهل وليس لها أي آثار جانبية.

أفضل ماسكارا طبيعية لتكثيف الرموش والحواجب بنتيجة سريعة

تعد الماسكارا أفضل طريقة لتكثيف الحواجب والرموش وذلك لأنها من الأشياء الضرورية لإبراز جمال العين.

حيث توجد العديد من الماركات ولكنها تتكون من مواد كيميائية تتسبب في حساسية العين كما تؤدي لتساقط الشعر.

ولذلك يمكنك استبدالها بتحضير ماسكارا طبيعية من المنزل من مكونات غير مكلفة علي عكس مستحضرات التجميل المعروفة.

وصفة ماسكارا الفحم وجل الألوفيرا لتكثيف الرموش والحواجب

تحتوي هذه الوصفة علي انزيمات تساعد في تطويل الرموش كما تقوم بزيادة نموها لغناها بالفيتامينات.

أما الفحم النشط فهو مكون رئيسي وذلك لأنه يمنحك اللون الأسود الجذاب.

مكونات الوصفة

3 أقراص من الفحم النشط.

2 ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

علبة ماسكارا نظيفة ومعقمة.

طريقة تحضير وصفة الماسكارا وكيفية الاستخدام

قومي بطحن أقراص الفحم حتي تصبح ناعمة ثم أضيفي إليها جل الألوفيرا والزيت.

تمزج المكونات جيداً ثم توضع في علبة الماسكارا.

يترك الخليط لمدة 24 ساعة حتي تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام من خلال وضع كمية مناسبة علي الرموش.

وصفة ماسكارا شمع العسل وزيت جوز الهند

تعمل هذه الوصفة علي تكثيف وتطويل الرموش حيث أن شمع العسل يزيد من حجم الشعر في منطقة الرموش والحواجب.

وزيت جوز الهند غني بالمواد الغذائية الهامة لنمو شعر الرموش كما يحافظ علي نعومة الجلد المحيط بالجفون.

مكونات أفضل ماسكارا

2 ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق من جل الصبار.

قرص من الفحم الأسود.

طريقة تحضير وصفة الماسكارا وكيفية الاستخدام