نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخل صاروخ سحري للتفتيح سوف يزيل سواد سنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة النش والخل ، من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية الفعالة في تفتيح الوجه والتخلص من الاسمرار نهائياً، بعد أن تضعيه علي بشرتك قبل النوم سوف تنبهري بالنتيجة وفي خلال أيام قليلة ستصبح بشرتك أفتح بكثير ومهما كانت درجة اسمرار البشرة، تعطي هذه الوصفة الوجه تفتيح وترطيب رهيب، وتتكون تلك الوصفة من مكونات ومواد طبيعية تتوافر في كل منزل وبأسعار مناسبة في متناول الجميع وهي أمنة تماماً للبشرة ولا تضر، تعمل علي تنظيف البشرة والمسام بشكل فعال ولها تأثير قابض علي مسام الوجه، لذا سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وصفة النشا والخل للتفتيح في المنزل.

مكونات عمل وصفة النشا والخل

سوف نقدم إليكم مكونات هذه الوصفة السحرية وهي كالتالي:-

معلقة صغيرة الحجم من الفازلين.

2 معلقة صغيرة من زيت جونسون.

2 معلقة صغيرة من الجلسرين.

3 ملاعق كبار من عصير الجزر.

5 ملاعق كبار من النشا.

4 ملاعق كبار من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير وصفة النشا والخل في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

أولاً نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم تجفيفه جيداً ثم نقوم بوضع ماء الورد علي البشرة. بعد ذلك نقوم بتحضير وعاء صغير نضع به النشا والخل الأبيض وعصير الجزر والجلسرين وزيت جونسون والفازلين. ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تصبح لدينا وصفة النشا والخل المتجانسة. بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط علي الوجه ويتم توزيعه برفق وعناية بعيداً عن ملامستها للعين ثم نتركها لمدة نصف ساعة. ثم بعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه بالماء، ويكرر استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع. سوف نلاحظ بعد 3 أسابيع الوجه أبيض وأفتح من الأول.

فوائد النشا للبشرة

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائد هذه الكريم الرهيب وهي كالاتي:-