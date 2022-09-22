نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم النشا وجل الصبار الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا وجل الصبار ، يعتبر من الكريمات الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة بدون مواد كيميائية تؤثر على البشرة والجلد فيما بعد، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء، ويتكون هذا الكريم من كولاجين طبيعية وله العديد من الفوائد التي تمنح البشرة اللمعان والتفتيح ويجعل البشرة صافية وخالية من العيوب والشوائب، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا وجل الصبار الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة البثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم النشا وجل الصبار

يتكون كريم النشا وجل الصبار من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء من الوجه نهائياً وهي كالآتي :-

2 ملاعق صغيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وجل الصبار الطبيعي في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به النشا وماء الورد ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف بعد ذلك عصير الليمون ونقلب المكونات جيداً. ثم نضع الخليط في حمام ماء ساخن حتي الحصول على خليط كريمي كثيف ثم نخرجها من حمام الماء ونتركه حتى يبرد. نقوم بعد ذلك بإضافة زيت اللوز المر ونقلب جيداً ثم نضيف جل الصبار ونقلب حتي الحصول على خليط مثل الكريم. ثم نقوم بوضع الكريم في الثلاجة ويستخدم يومياً لمدة شهر صباحاً ومساء للحصول على نتائج فعالة ومضمونة.

نصائح عند وضع الكريم

هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها قبل استخدام الكريم وهي كالتالي:-