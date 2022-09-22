نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراز الخدين والشفتين في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجود خدين وشفاه بارزين من أسرار جمال وجه المرأة وتهتم به المرأة كثيراً. إحدى طرق إبراز الخدين والشفاه هي حقن الجل ، ولكن في هذا المكتب من موقع ثقفني، سنعلمك بعض المكونات الطبيعية والحلول البسيطة لإبراز شفتيك وخدودك في المنزل. انضمي إلينا لمناقشة إبراز الخدود والشفاه في المنزل .

إبراز الخدين والشفتين في المنزل

إبراز الخدين بماء الورد والجلسرين

ماء الورد والجلسرين مزيج رائع له تأثير كبير في تسمين الوجه. هذا المزيج له فوائد مذهلة للبشرة بالإضافة إلى خصائص الترطيب.

امزجي ماء الورد والجلسرين وضعي الخليط على خديك كل ليلة ، ويفضل قبل الذهاب إلى الفراش. اتركيه على وجهك حتى الصباح ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ في الصباح. هذا المزيج يقوي البشرة ويحافظ عليها رطبة. استخدم هذه الطريقة بانتظام لإبراز وجهك وخديك.

تسليط الضوء على خد العسل

العسل قادر على الحفاظ على رطوبة الجلد وبالتالي الحفاظ على نضارة وصحة الجلد. يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في العسل أن تلعب دورًا كبيرًا في منع مشاكل الجلد التي تسببها الجذور الحرة.

امزج ملعقة صغيرة منه مع فاكهة البابايا. ثم ضعي العجينة على خديك واتركيها على وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

يفضل القيام بهذه الطريقة في الصباح حتى تتمكني من تحقيق النتيجة المرجوة باستخدامها يومياً.

إبراز الخدين بزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون مرطبًا طبيعيًا وممتازًا للبشرة الجافة ويضمن نضارة ونعومة بشرتك.

ضعي ما لا يقل عن ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الصافي على وجهك يوميًا ودلكيها برفق على خديك واتركيها على وجهك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ.

تحديد الشفاه في المنزل

الخطوة الأولى هي تقشير شفتيك

مثلما تستخدم مقشرات الوجه لإزالة خلايا الجلد الميتة ، نفس الشيء ينطبق على الشفاه! لذا ، إذا كنت ترغبين في الحصول على شفاه ممتلئة وأكبر ، فابدئي بتقشير الشفاه.

يمكنك استخدام أحد مقشر الوجه أو تحضير مزيج من زيت الزيتون والسكر البني وتدليك شفتيك به لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تختفي القشور الجافة على شفتيك وتصبح شفتيك ناعمة ونضرة.

في الخطوة الثانية ، رطبي شفتيك

تبدو الشفاه جيدة الترطيب بشكل طبيعي أكثر امتلاءً وأكبر. استخدمي مرطب شفاه مغذي كلما شعرتِ بالجفاف على شفتيك.

في الخطوة الثالثة ، ارسمي خط الشفاه

لجعل شفتيك تبدو أكبر ، يجب أن ترسمي خط شفاه أعلى قليلاً من خط الشفاه الطبيعي. للبدء ، خذي كونسيلر وضعيه على شفتيك. ثم ارسمي خط شفاه خارج خط شفتيك الطبيعي وأخيراً ضعي أحمر الشفاه.

لون أحمر الشفاه أيضًا له تأثير كبير في جعل شفتيك تبدو أكبر ، والألوان الداكنة مثل البنفسجي أو البني ستجعل شفتيك أرق ، ومن ناحية أخرى ، فإن أحمر الشفاه ذو الألوان الزاهية سيجعل شفتيك تبدو أكبر.

الخطوة 4: ضعي ملمع الشفاه

هذه الخطوة الصغيرة التي تستغرق ثانيتين ضرورية لإبراز الشفاه ، لذلك لا تفوتها. خذي ملمع شفاه شفاف أو ملمع شفاه بنفس لون أحمر الشفاه وضعيه على وسط شفتيك وأعلى وأسفل شفتيك. يعكس هذا المنتج الضوء على الشفاه ويساعد على جعل الشفاه تبدو بارزة.