اصنع لوشن منزلي خاص بك

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عمر شويل - جدة كيفية صنع غسول منزلي.. حتى أفضل أنواع البشرة وأكثرها صحة تحتاج إلى عناية. من أهم الاحتياجات اليومية لبشرة الوجه استخدام واقيات الشمس والمنظفات والمرطبات والمرطبات. من المزعج دائمًا اختيار نوع الكريم والغسول وتحضيره. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القلق بشأن ضرر المنتجات الكيماوية أمر مزعج. هنا ، نعلمك طرق تحضير الكريمات والمستحضرات المنزلية الأساسية بأبسط طريقة. في هذا المقال من موقع ثقفني، نناقش معاً موضوع صنع محلول محلي الصنع .

صنع غسول منزلي

كريم واقي للشمس

غسول آخر مثير وبسيط محلي الصنع: ملعقة صغيرة من الشاي الأسود ، وملعقة صغيرة من الشاي الأخضر ، وكوب من الماء.

اغلي الماء واسكبي فيه الشاي الأسود والأخضر وانتظري لمدة خمس دقائق فقط، وبعد أن يبرد ، دلكي وجهك به واتركي المنزل. يحمي هذا المستحضر بشرتك من أشعة الشمس.

لوشن مخلوط بالنعناع والبقدونس

3 ملاعق كبيرة من النعناع الطازج المفروم ، 2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم الطازج ، 285 ملغ من الحليب.

ضعي النعناع والبقدونس في وعاء واسكبي فوقه الحليب. يقلب ثم يصفى الخليط ويوضع في وعاء ويمكنك استخدامه.

غسول زيت البازلاء محلي الصنع

حفنة من الحمص ، 150 جرام من زيت عباد الشمس ، ماء.

ينقع الحمص في الماء لمدة ليلتين ويوضع في مكان بارد. بعد يومين ، يُسحق ويُصفى هذا الحمص ويُضاف زيت عباد الشمس ويُغلى حتى يتبخر الماء. يمكن استخدام الزيت الناتج لتقوية الجلد وتوضيحه.

غسول الخطمي

كريم مرطب للبشرة الدهنية: ملعقتان من المارشميلو ، وملعقة كبيرة من الجلسرين ، وملعقة صغيرة من صفار البيض ، وملعقة كبيرة من ماء الورد.

ضعي عزيزتي حفنة من أعشاب من الفصيلة الخبازية في 570 مجم من الماء المغلي ثم صفيها بعد ليلة واحدة ، سخني صفار البيض وأضيفي الجلسرين وماء الورد مع التحريك ، اتركي الخليط حتى الغليان واتركي المزيج يغلي لمدة 3 دقائق ، يغلي برفق. بعد إبعادها عن النار ، استمر في تقليب المكونات حتى تبرد. هذا الكريم المرطب فعال للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب لأنه يغذي البشرة.