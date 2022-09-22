نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للكوافيرات.. كيفية عمل الباديكير في المنزل بحرفية وبأقل التكاليف في المقال التالي
عمر شويل - جدة الباديكير بات من أهم الأمور التي تهتم بها الفتيات والكثير منهن لا يرغبون في الذهاب إلى صالون التجميل نظرًا لعدم توافر الوقت الكافي ويمكن بكل سهولة تحضير الباديكير في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها عمل الباديكر في المنزل.
طريقة عمل الباديكر في المنزل
يمكن بكل سهولة تحضير الباديكر في المنزل من خلال إحضار المواد الآتية:
- المياه الفاتر.
- حوض.
- شامبو.
- منشفة.
- أداة تستخدم لفرك القدم.
- مبرد الأظافر.
- حجر خفاف.
- مزيل طلاء الأظافر.
- كريم لترطيب البشرة.
خطوات عمل باديكير في المنزل
إليكم خطوات عمل الباديكير في المنزل بكل سهولة:
- يمكن بكل سهولة تحضير الباديكير في المنزل من خلال التخلص من طلاء الأظافر القديم بالاعتماد على مزيل الطلاء ويفضل أن يتم اختيار مزيل خالي من مادة الأسيتون.
- بعد ذلك يتم قص الأظافر بالاعتماد على المقص والحرص على التخلص من كافة الأوساخ المتراكمة على الأظافر عن طريق استخدام المبرد.
- يتم تشكيل الأظافر وفقًا للشكل الذي ترغبون فيه سواء بيضاوية أو مربعة.
- بعد ما يتم القضاء على الاوساخ وقص الأظافر يتم تنظيف القدمين من الجلد الميت من خلال خلط مياه دافئة مع الصابون ثم يتم نقع القدمين فيه مع إضافة كمية من الملح.
- يتم ترك القدم في المياه الدافئة لمدة ثلث ساعة وبعد ذلك يتم تجفيفها من خلال استخدام المنشفة.
- الحرص على فرك القدمين مع التدليك بالاعتماد على الحجر الخفاف من أجل التخلص وبشكل نهائي من خلايا الجلد الميتة.
- بعد ما يتم تنظيف القدم هنا يتم ترطيب القدمين باستخدام المرطب المناسب للون البشرة وبعد ذلك يتم التدليك في حركة دائرية ويتم الاستمرار في ذلك لفترة تصل إلى ربع ساعة.
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