نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للكوافيرات.. كيفية عمل الباديكير في المنزل بحرفية وبأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الباديكير بات من أهم الأمور التي تهتم بها الفتيات والكثير منهن لا يرغبون في الذهاب إلى صالون التجميل نظرًا لعدم توافر الوقت الكافي ويمكن بكل سهولة تحضير الباديكير في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلالها عمل الباديكر في المنزل.

طريقة عمل الباديكر في المنزل

يمكن بكل سهولة تحضير الباديكر في المنزل من خلال إحضار المواد الآتية:

المياه الفاتر. حوض. شامبو. منشفة. أداة تستخدم لفرك القدم. مبرد الأظافر. حجر خفاف. مزيل طلاء الأظافر. كريم لترطيب البشرة.

خطوات عمل باديكير في المنزل

إليكم خطوات عمل الباديكير في المنزل بكل سهولة: