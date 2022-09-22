نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل كفتة الدجاج الصحية بطريقة صحيحة وشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقه عمل كفتة الدجاج تعتبر الكفتة من الأكلات التي يحب تناولها كثير من الأشخاص ويمكن تجهيزها باللحمة أو الدجاج وبالتالي تهتم كثيرا من سيدات المنزل بعمل كفته الدجاج بطريقة مختلفة وشهية وسوف يحب تناولها كثير من الأطفال لأن الدجاج من الأكلات المفضلة لديهم خاصة إذا تم تجهيز كفتة الدجاج الشهية في المنزل دون حاجات إلى شرائها من الخارج حيث يمكن تناولها بجانب الخبز والطحينة والكاتشب والبطاطس المقلية أو يمكن تناولها بجانب الأرز الأصفر، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على المكونات والخطوات المطلوبة لتحضير كفتة الدجاج. طريقه عمل كفته الدجاج المكونات 700 جرام لحم دجاج مفروم

بيضة واحدة

بصلة كبيرة مبشورة

ملعقتين من البهارات

جرجير طحينة خبز

خمس ملاعق كمون

كزبرة خضراء مقطعة مكونات كفتة داوود باشا الأصلية زي زمان وأسهل طرق تحضيرها زي المطاعم طريقة التحضير في الخطوة الأولى يتم فرم الدجاج جيداً حتى يصبح ناعم ثم أضافة البقسماط والبصل والتوابل والبيض والكزبرة وتخلط المكونات جيداً مع بعضها. ابدأي بتشكيل الكفتة على هيئة أصابع وتترك في الثلاجة لمدة 60 دقيقة أو ساعتين وبعد ذلك يتم تسخين الشواية ووضع أصابع الكفتة في أسياخ الشيش طاووق وتترك على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى تنضج تماماً. بعد ذلك يتم وضعها على أطباق التقديم أو يمكن تجهيز طبق من البقدونس المفروم وتوزيع الكفتة عليه. وتناوله بجانب الخبز العربي والجرجير والطحينة والكاتشب والبطاطس المقلية ومخلل الخيار وبالهناء والشفاء. طريقة عمل كفتة الدجاج فاطمة أبو حاتي المكونات كيلو فراخ مفرومة

نصف كوب بقسماط مطحون

ملعقة بصل بودر

ملعقة ثوم

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة سبع بهارات

ملعقة زعتر مجفف

ملعقة ملح

اثنين بيضة

ربع كوب حليب

نصف كوب نشا

نصف كوب شوفان مطحون

أصابع موزاريلا

نصف كوب دقيق أبيض شيش طاووق بدون شواية وطريقة تحضيره زي المطاعم تمامًا طريقة التحضير يتم تجهيز وعاء مناسب وأضافت فيه الفراخ المفرومة. ووضع البصل والثوم البودر واضافة البهارات والسكر والزعتر مع التقليب. ثم أضافه الملح والفلفل الأسود والبقسماط وتقليبها جيداً. بعد ذلك يتم إضافة البقسماط بالشوفان والدقيق والنشا مع التقليب جيداً . ويمكن أضافت قليل من الملح والفلفل الأسود مع الاستمرار وأضافت البيض والحليب. بعد ذلك يتم أضافه أصابع الموزاريلا في الكفتة من الداخل ووضعها في خليط البيض وتترك حتى تجف تماماً. ثم تجهيز مقلاة فيها زيت ساخن والبيض أصابع الكفتة حتى يصبح لونها ذهبي ثم يتم رفعها من على النار.

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