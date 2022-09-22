النشا والخميرة وصفة خارقة: في إزالة الشعر من الوجه والجسم وتبيض البشرة ٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخميرة وصفة خارقة ، حيث يعتبر هذا الماسك من الماسكات الطبيعية الهائلة في التخلص من الشعر الزائد في الوجه ويشد البشرة ويعمل أيضا على تفتيح البشرة بشكل رائع فمن أكثر المشاكل التي تواجه المرأة هو كيفية إزالة شعر الوجه بطريقه بسيطة و سهلة وغير مؤلمة لأن الوجه من أكثر الأشياء التي تكون حساسة جداً وقد تكون الوسائل المتعارف عليه دائما تكون مألمه ولكن مع أستعمل هذا الماسك الهائل سوف نتخلص من الشعر الزائد تدريجياً وبكل سهولة ويسر فهو فعال في ذلك سوف يمنحك بشرة مشرقة ورائعة وصافية وخالية من الشعر تماماً ومعنا سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك وطريقة التحضير والإعداد من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة النشا والخميرة وصفة خارقة في إزالة الشعر من الوجه والجسم بكل سهولة2022.

مكونات عمل النشا والخميرة وصفة خارقة لإزالة الشعر من الوجه والجسم بشكل مبهر

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

٢ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كيس من الخميرة الفورية.

١ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من ماء الورد مع كيس الخميرة الفورية ونقلب جيداً حتى تذوب الخميرة. ثم نضيف ملعقة أخري كبيرة من ماء الورد ونخلط جيدا ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-