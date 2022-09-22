نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الشعر بطريقة بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتنعيم الشعر حيث يعتبر امتلاك شعراً ناعماً منسدلاً حلم للجميع خصوصاً النّساء، لما له دور في زيادة جمال الوجه وزيادة جاذبيتة. لكن هنالك العديد من النّاس الذين يملكون شعراً خشناً ومتشابكاً، مما يُسبب لهم حالة من الانزعاج حول كيفية تصفيفه، بسبب ما يواجههم من صعوبة في ذلك، وأحياناً قد يظهر الشّعر الخشن نتيجةً للتأثير السّلبي لبعض العوامل الخارجية أو بسبب اتباع طرق خاطئة للعناية بالشّعر، مثل التّعرض المفرط لأشعة الشّمس، وكثرة استعمال الصّبغات الكيماوية. ويمكن تنعيم الشّعر باستعمال مواد معينة قائمة في تركيبها على مواد كيميائية، وهي تعطي نتائج واضحة في التّنعيم، لكن في المقابل فهي تعرض الشّعر للتلف والضّرر، على المدى الطّويل غير أنها باهظة الثّمن، ولحسن الحظ فإن الطّبيعية مليئة بالمواد التي يمكن استعمالها كوصفات قادرة على تنعيم الشّعر وبنفس الوقت آمنة عليه، بحيث لا تُسبب له أي آثار جانبية سيئة عليه، كما أنها غير مكلفة ماديا .

أسباب تجعل الشعر خشن

الإجهاد والتّوتر الشّديدين.

كثرة التّعرض لأشعة الشّمس.

كثرة استعمال أدوات التّصفيف الحرارية.

الإصابة ببعض الأمراض التي تُسبب خشونة الشّعر.

استعمال منتجات الشعر التى تحتوى في تركيبها على مواد كيميائية قاسية.

كثرة السّباحة فى المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الكلور.

إهمال استعمال البلسم عند تنظيف الشّعر.

كثرة تعريض الشّعر للصبغات الكيماوية.

واخيرا التّقدم في العمر

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر

الوصفة الاولى

يعد الزبادى والزيت من افضل الوصفات لتنعيم وترطيب الشعر الجاف وبدون اى أضرار للبوصيلة

طريقة استعمال الزبادى والزيت لتنعيم الشعر

نقوم بإضافة نصف كوب من الزبادي العادي إلى ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون و6 قطرات من الزيت العطري، ثم خلط المكونات معاً، ووضع الخليط على الشعر بعد غسله بالشامبو، ثم تغطية الشعر بغطاء استحمام وتركه لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة، ثم شطف الشعر بالماء الدافىء

الوصفة التانية

البيض وزيت اللوز

يحتوي البيض على عناصر غذائية مفيدة للشعر، فهو مصدر غني للبروتينات والأحماض الدّهنية، لذلك فهو يوفر للشعر التّرطيب المناسب مما يجعل ملمسه ناعم ومن أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الشعر.

طريقة استعمال البيض لتنعيم الشعر.

اولا المكونات .

بيضتان + معلقتين كبار زيت لوز + نص كوب زبادى + غطاء للشعر

ثانيا التحضير.

يُفرّغ محتوى البيضتان في الوعاء، ويُخفقان للحصول على مزيج رغوة تُضاف المكونات الأخرى، إلى مخفوق البيض وتُخلط المكونات جيداً.

ثم يُوضع الخليط على فروة الرأس والشّعر.

ثم يُغطى الرأس بقبعة استحمام، مدة 30 دقيقة.

بعدها يُغسل الشّعر بماءٍ بارد وبشامبو.

تُكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع