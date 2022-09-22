نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماتشتريهاش جاهزة تاني.. طريقة عمل الجبنة الرومي الموفرة أحسن من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد منا يحب تناول الجبنة الرومي سواء في وجبة الإفطار أو العشاء، كما أنها من أساسيات تحضير اللانش بوكس للأطفال عند الذهاب إلى المدارس، ومع قدوم موسم المدارس تحاول الأمهات صنعها في المنزل حتى يتوفر لديها كميات كبيرة منها بتكلفة قليلة مقارنةً بسعرها في السوبر ماركت؛ لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا طريقة عمل الجبنة الرومي بكل بساطة.

طريقة عمل الجبنة الرومي

إليك عزيزتي أفضل طريقة لتحضير الجبنة الرومي بيديك واضمني نظافة مكوناتها، واحصلي على كميات وفيرة منها، وذلك من خلال تحضير المكونات التالية:

المكونات

اثنين كيلو من اللبن الحليب.

حبتان من البطاطس بحجم متوسط.

علبتان من الزبادي البلدي.

ثلثي كوب مملوء بالماء.

فلفل أسود حصى مقدار ملعقة ونصف.

أربعة ملاعق كبيرة من القشدة.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

قطعة كبيرة من الشاش.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بتقشير البطاطس، ونغمرها بالماء، ونضعها على نار متوسطة حتى تصبح مسلوقة.

بعد ذلك نضع اللبن في وعاء عميق على النار، ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف إليه اللبن الزبادي ونقلب جيدًا.

ثم نضع الملح عليهم، ثم نضيف الفلفل الحصى.

بعد ذلك نقوم بإضافة القشدة، ونقلب المكونات بشكل جيد.

ثم نضع الماء على المكونات السابقة.

بعد ذلك نضيف البطاطس المسلوقة بعد هرسها ونقلب المكونات جيدًا.

الآن نترك الخليط يبرد، وأثناء ذلك نحضر قطعة من الشاش ونضعها على مصفاة.

بعد ذلك نضع الخليط بها، ونتركه حتى اليوم التالي.

في اليوم التالي نخرج الخليط من الشاش ونحضر قطعة كبيرة من الشاش، ونضعها به.

بعد ذلك نقوم بالضغط عليها بقوة حتى تفقد كل السوائل الموجودة بها، وتترك بها لمدة ليلة أخرى.

ثم نقوم بإخراجها من الشاش وتوضع في الثلاجة حتى تتجمد.

بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونبدأ في تقطيعها إلى شرائح رفيعة.

ثم نضعها داخل علبة محكمة الغلق، ونخرجها وقت الحاجة إلى تناولها.

في نهاية مقال طريقة عمل الجبنة الرومي فقد عرضنا عليكم طريقة بسيطة لعمل الجبن الرومي بطريقة بسيطة دون الحاجة إلى تكلفة كبيرة، والتي ستجعلك تحصل على كمية كبيرة منها؛ لذا عليك الالتزام بالمقادير واحصل على ألذ جبنة تذوقتها طوال حياتك.