نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور من تانى.. تخلصي من تشققات وخشونه واسمرار القدمين نهائيا وبدون عودة خلطة هتخلى رجلك حرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكل السيدات أفضل وصفات طبيعية لتنعيم الكعبين حيث يمكنهم الآن توديع الخشونة والتشققات التي تصيب كعبي الرجل، فالأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلة تشققات وخشونة الكعبين كثيرة ومتعددة فهي لا تتوقف فقط على التقدم في العمر، ومشكلة خشونة القدمين ليست مشكلة بسيطة حتى تقومي بإهمالها وإنما هي كبيرة جدًا لأنها قد تؤدي إلى حدوث مضاعفات أخرى كما أنه إذا كنتي مصابة بأحد الأمراض المزمنة فهي تزيد من خطورة الأمر ومضاعفة المرض.

وصفات طبيعية لتنعيم الكعبين وخشونتهما

سنقوم بتقديم بعض الوصفات والخلطات الطبيعية التي يمكنك استخدام إحداهن حتى تحصلي على كعبين ناعمين وخاليين من أي تشققات وخشونة ومن أبرز هذه الوصفات ما يلي:-

1. وصفة الليمون

المكونات المطلوبة:-

حبة ليمون كبيرة.

جوارب قطنية ناعمة.

كريم مرطب.

خطوات تطبيق الليمون على كعبيك لتنعيمهما:-

هذه الوصفة من أكثر الوصفات الشائعة في معالجة هذا الأمر وتتم من خلال إحضار ليمونة كبيرة وغسلها ثم قومي بقطعها إلى نصفين وقومي بوضع كل نصف منها أسفل كعبيك وقومي بارتداء جوارب قطنية عليها حتى تقوم بتثبيتها على الكعبين واتركيهما على كعبيك طوال الليل فهما يحتويان على العناصر المفيدة التي تعالج تشققات الكعبين وتمدهما بفيتامين سي المفيد لتجديد الجلد وتغذيته، وفي الصباح قومي بشطف كعبيك من الليمون ورطبيهما جيدًا ويمكنك الاستمرار على هذه الوصفة يوميًا قبل النوم.

2. وصفة الخل الأبيض

المكونات المطلوبة:-

مضمضة فم ليسترين.

كوبان صغيران من الخل الأبيض.

كمية وفيرة من الماء الساخن.

خطوات عمل وصفة الخل لتنعيم الكعبين:-

يمكنك استخدام هذه الوصفة بطريقتين إما بخلط المكونات كلها ووضعها داخل حوض الاستحمام الخاص بك أو من خلال خلط المكونات كلها وابدئي في تدليك كعبيك بواسطة الخليط ودلكي جيدًا لمدة عدة دقائق ثم اتركيها على كعبيك لمدة لا تقل عن عشر دقائق، باستخدام مبرد الأظافر أو حجر الخفاف قومي بتقشير كعبيك من الجلد الميت والطبقات الزائدة عليه ثم قومي بشطف كعبيك بالماء البارد، واحرصي على تجفيفهما فورًا وترطيبهما وأثناء النوم احرصي على ارتداء جوارب قطنية تحمي كعبيك من الجفاف وخاصة في فصل الشتاء.