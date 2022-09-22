نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي من الليزر.. إزالة شعر الوجه والجسم بدون الم من الجذور لن ينمو مجددا ويسقط بدون عودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد وصفة الملح لإزالة الشعر هي من أفضل الوصفات التي تتميز بتكلفتها البسيطة وغير مؤلمة، لأن أكثر الطرق شهرة بالنسبة لإزالة الشعر الزائد من الجسم أو البشرة فإما أن تكون مؤلمة جدًا أو مكلفة وليس في قدرة الكثير من الفتيات تحمُل هذه التكلفة، والملح هو مكون طبيعي ومتوفر في منازلنا بشكل دائم وبكمية كافية، وعملية إزالة الشعر هي عملية هامة وضرورية بالنسبة إلى كل فتاة حتى تحصل على جسم ناعم وخالي من أي شعر زائد.

كيفية تحضير واستخدام وصفة الملح لإزالة الشعر

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة:-

خمس ملاعق كبيرة من ملح البحر الخشن.

سبع ملاعق من الحليب.

مسحوق الكركم.

عصير الليمون.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

طريقة استخدام الملح لإزالة الشعر الزائد:-

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها بحيث تصبح عبارة عن عجينة طريّة ومتجانسة.

اغسلي بشرتك أو اغسلي المكان الذي تريدين إزالة الشعر الزائد في جسمك وليكن مناطق جسمك الحساسة.

ابدئي في توزيع العجينة على المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها واحرصي على توزيعه وفرده في نفس اتجاه نمو الشعر.

اتركي العجينة على المنطقة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تجف تمامًا وبعد ذلك قومي بإزالتها في عكس اتجاه نمو الشعر حتى تتم إزالته من الجذور.

اشطفي المنطقة جيدًا بماء بارد ثم قومي بترطيبها إما بتونر مناسب أو كريم مرطب وكرري استخدامها مرتين من كل أسبوع.

أضرار إزالة الشعر باستخدام الملح

هناك بعض الأشخاص التي تتساءل بشأن أضرار استخدام الملح لإزالة الشعر أو بعد عملية إزالتها ولكن يمكننا القول بأن عملية إزالة الشعر بالملح هي عملية ناجحة جدًا حيث أنه يمكنها الوصول إلى الشعر الخفيف تمامًا ويزيل الشعر من الجذور، ولكن ما قد يمثل مشاكل هو استخدام الملح لإزالة شعر الوجه فالوجه مكان حساس جدًا وقد يتسبب الملح في وجود بعض الحساسية إلى أنواع البشرة الحساسة، ومن أكثر الأضرار الشائعة هي أن الملح قد يتسبب في جفاف للبشرة ولذلك يجب ترطيبها جيدًا بعد كل استخدام حتى تحمي بشرتك من إصابتها بالجفاف.