نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدمر التجاعيد والترهلات.. كريم لبان الدكر الطبيعي لشد وتبييض البشرة وازالة تجاعيد السنين هتكونى في العشرين من عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من الفتيات عن أبرز فوائد وكيفية استخدام كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة، حيث أن كريم اللبان الذكر من أكثر الكريمات التي نسمع عنها ويتم تداولها بين الفتيات ومتوفرة في الكثير من مراكز بيع مستحضرات التجميل وأفضل المحلات، ولكن تخاف بعض الفتيات من استخدام أي شيء على بشرتها حتى لا تضرها أكثر ولكن يمكننا طمأنتك بأن اللبان الذكر هو مكوّن طبيعي مفيد لجميع أنواع البشرة وليس له أي أضرار جانبية. ما هي فوائد كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة؟ يعتبر اللبان الذكر عبارة عن مادة صمغية يتم استخلاصها من شجرة اللبان والتي هي شجرة موجودة في شبه الجزيرة العربية.

يساهم اللبان الذكر في التخلص من حبوب الشباب والتي تظهر بشكل كبير في الفتيات والأولاد الذين هم في مرحلة المراهقة في فترة البلوغ.

يخلص البشرة من أي ندوب وبقع داكنة موجودة على البشرة بحيث تصبح ناعمة وخالية من حفر وملمسها أملس وخالي من أي عيوب.

يجعل البشرة بيضاء ومشرقة ونضرة حيث أنه يعزز عمل الدورة الدموية ويجعل الدم يسير في البشرة بشكل طبيعي.

يساهم في تقشير البشرة ويقضي على خلايا البشرة الميتة ويخلصها من أي جلد زائد ويجعلها ناعمة تمامًا.

يعطي البشرة الكولاجين الطبيعي الذي تحتاج إليه ويخلصها من التجاعيد وآثار الشيب المزعجة.

يخفي هالات العين السوداء التي تظهر بسبب اضطرابات النوم والأرق والإرهاق والتوتر. كيفية تحضير وصفة كريم اللبان الذكر والنشا المكونات المطلوبة:- نصف كوب كبير من زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو.

عدة قطرات من زيت اللبان وزيت اللافندر.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة. طريقة وخطوات تحضير وصفة النشا وكريم اللبان الذكر:- قومي بإضافة كل المكونات داخل علبة صغيرة وضعيها داخل الميكروويف أو على النار لعدة ثواني حتى يتم تذويبها جيدًا.

بعد ذلك قومي بتطبيق الخليط بعد أن يبرد على المنطقة التي ترغبين في شد تجاعيدها سواء في الجبهة أو أسفل العينين أو حول الفم.

اتركيها على البشرة نصف ساعة ثم قومي بشطفها وكرري هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدمر التجاعيد والترهلات.. كريم لبان الدكر الطبيعي لشد وتبييض البشرة وازالة تجاعيد السنين هتكونى في العشرين من عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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