احذورا أيها الرجال…ابتعدوا عن هذه الأطعمة لإنها تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا

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عمر شويل - جدة هذه الأطعمة لإنها تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا، أحيانا يكون أسلوب حياتك يؤثر على صحتك، حيث أن العادات الخاطئة في الطعام تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، حيث أن العادات السيئة للطعام يمكن أن تصبينا بمرض سرطان البروستاتا، حيث أعلنت أحدث الدراسات أن عنصر الكولين الذي يكون جزء مهم من غذائنا قد يكون سبب في الإصابة بمرض سرطان البروستاتا. هذه الأطعمة لإنها تسبب الإصابة بسرطان البروستاتا الارتباط بين النظام الغذائي والسرطان

تم إجراء دراسات متنوعة لدعم دور الكولين الغذائي في الحماية من السرطان

يظن أن عدم الحصول على ما يكفي منه مرتبط بارتفاع نسبة حدوث مشكلات صحية قاتلة.

ومن ناحية اخرى إن الإكثار من تناول نفس المغذيات قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البوستات

وقد تزيد النسبة إلى 70%، وهذا بناءا ما أثبتته الدراسات أن الولين موجود في خلايا سرطان البروستاتا

والتي تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان .

تلعب مادة الكولين دوراً حيوياً في الحفاظ على السلامة الهيكلية لغشاء الخلية

حيث أنه يعتبر عنصر غذائي مهم للنقل العصبي ونمو الدماغ المبكر، ويساهم أيضًا في تعديل التعبير الجيني

يكون الاستهلاك اليومي الموصى به من الكولين هو حوالي 450 مجم/يوم للبالغين بيضة واحدة أقل من 150 ملج من الكولين.

يشتمل النظام الغذاء الصحي على البيض واللحوم عند تناوله بانتظام مهم جداً في الحفاظ على صحه الجسم وذلك لان البيض غني جداً بالكولين .

وعندما يتجاوز المدخول 500 من الكولين يومياً يوصى به للرجال.

بينما تستطيع المرأة الالتزام ب 424 مجم ، حيث تعتبر اللحوم والدواجن والحليب أيضاً مصادر غنية بالبروتين. هل الكولين هو عامل الخطر الوحيد لسرطان البروستاتا ؟ لا يمكن أن تكون تناول نوع معين من الأطعمة هي السبب الإصابة بالسرطان.

حيث توصلت الدراسات إلى وجود صلة بين اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة وزيادة مخاطر الإصابة

يمكن للدهون المشبعة أن تزيد من مستويات الكولسترول الضار الإصابة بالسرطان.

مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ويمكن تعديل ذلك عن طريق الالتزام بنظام الغذائي نباتي مثل الفواكهة الخضروات والبذور والمكسرات وممارسة الرياضة

بانتظام وتناول الأطعمة الغنية بالكولين كافيار، بطاطا ،وديك رومي، ولوز، ودجاج ولحم بقري ،وقرنبيط ،وفاصوليا، وصويا وبروكلي.

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