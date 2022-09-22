نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأطعم طريقة لتحضير مخلل الخيار في البيت بخطوات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة لكل سيدة تبحث عن طريقة تحضير مخلل الخيار الذي يعتبر من اكثر الاطباق شيوعًا بالنسبة لكل من يحب ان يتناول المخللات، تستطيعين الان تجهيز في المنزل و تقديمه بجوار أي طبق رئيسي و مع الوجبات المختلفة سواء الإفطار أو الغداء أو العشاء، لأنه يعتبر من المخللات التي لا غنى عنها وخاصةً في شهر رمضان المبارك على مائدة الإفطار والسحور.
طريقة عمل مخلل الخيار
مخلل الخيارهو نوع من المخللات الذيذة التي تقدم بجوار الطعام لفتح الشهية، ويفضله الكثير من الأشخاص، ويمكنك سيدتي تحضيرة بالعديد من الوصفات السهلة البسيطة وبمكونات توجد داخل منزلك، ولا تحتاجين للكثير من الوقت حتى ينضج ويصبح جاهز للاستخدام، فقط كل ما عليك اتباع التالي:
المكونات:
- 3 كيلو خيار بأحجام صغيرة.
- 5 فصوص من الثوم.
- 5 ملاعق كبيرة من محلول التخليل.
- ملعقة ملح طعام صغيرة لكل كوب ماء.
- ما يعادل نصف كوب من الخل.
- نصف ملعقة سكر كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.
طريقة التحضير:
- قومي بغسل الخيار بالماء جيدًا، وقطعي الاطراف.
- احضري برطمان مناسب لكمية الخيار المراد تخليلها.
- ضعي الخيار بداخل البرطمان، مع فصوص الثوم المطحونة.
- جهزى محلول التخليل، واملئي البرطمان بالماء، لتستطيعي تحديد كمية الملح.
- اجعلى الماء يغطى الخيار بالكامل، ثم اتركى مساحة حتى تقومى باضافة الخل.
- احضري وعاء عميق يناسب كمية الماء، ثم قومى بتفريغ الماء من البرطمان، وضعي ملعقة ملح لكل كوب من الماء.
- أضيفي التوابل، الخل، السكر، الفلفل الاحمر والكزبرة، وقومي بمزج المكونات حتى تتجانس جميعها ويذوب الملح.
- بعد تجهيز المحلول اسكبيه فوق الخيار.
- اغلقي البرطمان جيدًا، وتأكدي من اغلاقه وأنه محكم، واتركيه ليومان أو ثلاث لا أكثر حتي تتاكدي من عملية التخليل وأنه نضج، ولا نقوم بالفتح الغطاء قبل ان نتأكد ان الخيار قد نضج.
- بعد التأكد من نضج الخيار، قومى بازالة الطبقة البيضاء التي قد تظهر على سطح محلول المخلل حتى لا يكون السبب في الإضرار به أو تلفه بعد ذلك.
- كي لا يتلف الخيار نقوم بوضع البرطمان فى الثلاجة.
- ويتم استخدام وشوكة لأخذ الكمية المناسبة منه وإعادة مرة أخرى الى الثلاجة.
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