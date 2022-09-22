نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأطعم طريقة لتحضير مخلل الخيار في البيت بخطوات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل سيدة تبحث عن طريقة تحضير مخلل الخيار الذي يعتبر من اكثر الاطباق شيوعًا بالنسبة لكل من يحب ان يتناول المخللات، تستطيعين الان تجهيز في المنزل و تقديمه بجوار أي طبق رئيسي و مع الوجبات المختلفة سواء الإفطار أو الغداء أو العشاء، لأنه يعتبر من المخللات التي لا غنى عنها وخاصةً في شهر رمضان المبارك على مائدة الإفطار والسحور.

طريقة عمل مخلل الخيار

مخلل الخيارهو نوع من المخللات الذيذة التي تقدم بجوار الطعام لفتح الشهية، ويفضله الكثير من الأشخاص، ويمكنك سيدتي تحضيرة بالعديد من الوصفات السهلة البسيطة وبمكونات توجد داخل منزلك، ولا تحتاجين للكثير من الوقت حتى ينضج ويصبح جاهز للاستخدام، فقط كل ما عليك اتباع التالي:

المكونات:

3 كيلو خيار بأحجام صغيرة.

5 فصوص من الثوم.

5 ملاعق كبيرة من محلول التخليل.

ملعقة ملح طعام صغيرة لكل كوب ماء.

ما يعادل نصف كوب من الخل.

نصف ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

طريقة التحضير: