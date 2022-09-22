صاروخ التطويل.. الخلطة المعجزة لإطالة وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك وتوقف التساقط فورا

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عمر شويل - جدة إليكم أرخص طرق طبيعية لتطويل الشعر، هناك بالفعل كريمات يمكنك استخدامها والحصول على شعر طويل في فترة قصيرة جدًا ولكن هذه الكريمات مكلفة بالرغم من تحضيرها بمكونات طبيعية فقط ولا تحتاج إلى كل هذه التكلفة، ولكن يتم بيعها في كل المحلات والصيدليات بأسعار مرتفعة وليس في قدرة جميع الفتيات شرائها ولذلك جئنا لكم بطرق يمكنكم من خلالها تحضير أفضل الوصفات التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه في غصون أيام قليلة.

أرخص طرق طبيعية لتطويل الشعر

وتتمثل الطرق التي سنقوم بتقديمها لكم عبر سطور مقال اليوم في كل مما يلي:-

وصفة عصير البصل للشعر

مكونات عمل الوصفة:-

بصلة كبيرة الحجم.

عصير ليمون.

قرنفل

خطوات عمل وصفة عصير الليمون لتطويل الشعر:-

قشري البصلة ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح وبعدها قومي بوضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم عصرهم جيدًا.

أضيفي عصير الليمون مع عصير البصل وقلبيهم جيدًا ضعي معلقه من القرنفل المطحون وقلبي ثم قومي بشطف شعرك جيدًا من أي شوائب ونظفيه جيدًا.

دلكي فروة رأسك بخليط عصير الليمون والبصل لمدة دقيقتين ثم قومي بتركه على الشعر مدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة.

وبعدها قومي بشطف شعرك جيدًا بماء وشامبو رائحته قوية للتخلص من رائحة البصل على الشعر وكرري استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة إكليل الجبل للشعر

المكونات المطلوبة:-

عدة أغصان من إكليل الجبل.

ثلاثة أكواب من الماء الساخن.

عصير ليمون.

خطوات عمل وصفة إكليل الجبل لتطويل الشعر:-