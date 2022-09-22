نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ التطويل.. الخلطة المعجزة لإطالة وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك وتوقف التساقط فورا في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليكم أرخص طرق طبيعية لتطويل الشعر، هناك بالفعل كريمات يمكنك استخدامها والحصول على شعر طويل في فترة قصيرة جدًا ولكن هذه الكريمات مكلفة بالرغم من تحضيرها بمكونات طبيعية فقط ولا تحتاج إلى كل هذه التكلفة، ولكن يتم بيعها في كل المحلات والصيدليات بأسعار مرتفعة وليس في قدرة جميع الفتيات شرائها ولذلك جئنا لكم بطرق يمكنكم من خلالها تحضير أفضل الوصفات التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه في غصون أيام قليلة.
أرخص طرق طبيعية لتطويل الشعر
وتتمثل الطرق التي سنقوم بتقديمها لكم عبر سطور مقال اليوم في كل مما يلي:-
وصفة عصير البصل للشعر
مكونات عمل الوصفة:-
- بصلة كبيرة الحجم.
- عصير ليمون.
- قرنفل
خطوات عمل وصفة عصير الليمون لتطويل الشعر:-
- قشري البصلة ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح وبعدها قومي بوضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم عصرهم جيدًا.
- أضيفي عصير الليمون مع عصير البصل وقلبيهم جيدًا ضعي معلقه من القرنفل المطحون وقلبي ثم قومي بشطف شعرك جيدًا من أي شوائب ونظفيه جيدًا.
- دلكي فروة رأسك بخليط عصير الليمون والبصل لمدة دقيقتين ثم قومي بتركه على الشعر مدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة.
- وبعدها قومي بشطف شعرك جيدًا بماء وشامبو رائحته قوية للتخلص من رائحة البصل على الشعر وكرري استخدام الوصفة مرتين من كل أسبوع.
وصفة إكليل الجبل للشعر
المكونات المطلوبة:-
- عدة أغصان من إكليل الجبل.
- ثلاثة أكواب من الماء الساخن.
- عصير ليمون.
خطوات عمل وصفة إكليل الجبل لتطويل الشعر:-
- قومي بنقع أغصان إكليل الجبل في الماء الساخن واتركيه لمدة خمس دقائق تقريبًا.
- بعد ذلك قومي بتصفية الخليط من الأغصان وأضيفي عصير الليمون إلى محلول الإكليل وقلبيه جيدًا.
- نظفي فروة رأسك جيدًا ثم ابدئي في تدليك فروة رأسك بيديك لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى يتغلغل إلى داخل الشعر.
- اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل مع الحرص على تغطية شعرك بكيس بلاستيكي.
- بعد ذلك قومي بشطف شعرك بماء بارد بعدها وبعد أن يجف بأي طريقة من الطرق قومي بترطيبها بكريم مرطب مناسب.
- احرصي على تكرار استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع وستجدي أفضل النتائج في غصون أسبوع واحد حيث أن فعالية إكليل الجبل للشعر كبيرة جدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ التطويل.. الخلطة المعجزة لإطالة وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك وتوقف التساقط فورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.