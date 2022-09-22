نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف البشرة بعمق من الدهون والاوساخ وإزالة الرؤوس السوداء في البيت مثل العيادات والصالونات روعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة تنظيف البشرة لما لها من أهمية كبيرة حيث أنها تعمل على تجديد خلايا الجلد والتخلص من الجلد الميت مما يعطي البشرة النضارة والحيوية التي تحتاجها، بالإضافة إلى أنه يمنع تراكم الأتربة والاتساخات التي تسبب التهاب البشرة وتكون البثور والحبوب، لذلك لابد من الاهتمام بتنظيف البشرة مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

طريقة تنظيف البشرة

يوجد بعض الخطوات الأساسية التي يتم القيام بها في تنظيف البشرة والتي سوف يتم توضيحها من خلال هذا المقال.

حمام البخار

تعرض البشرة إلى البخار يعمل على تفتيح المسام مما يسهل طريقة تنظيفها خاصة البشرة الدهنية، وتساعد أيضًا على امتصاص الفوائد الموجودة في الماسكات التي يتم تطبيقها، ويمكن القيام به بكل سهولة من خلال تعرض الوجه للماء المغلي مع وضع منشفة على الرأس لتوجيه البخار تجاه الوجه فقط.

تقشير البشرة

تعتبر مرحلة تقشير البشرة من أهم المراحل لأنها تعمل على التخلص من الجلد الميت وذلك من خلال استخدام السكر مع الليمون وتطبيقه على البشرة مع التدليك برفق لمدة 5 دقائق وبعدها يغسل بالماء الفاتر.

تطبيق ماسك لتفتيح البشرة

عليكي إختيار الماسك الذي يتناسب مع نوع البشرة سواء كانت دهنية أو جافة أو عادية أو مختلطة حتى لا تحصلين على نتيجة دهنية ويمكنك اختبار نوع البشرة بكل سهولة ومعرفة نوعها، ويمكن تطبيق ماسك التفتيح على الوجه مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

استخدام تونر

تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات لأنه يعمل على إغلاق المسام بعد فتحها حتى لا تترك مفتوحة وتكون معرضة لدخول الأتربة والاتساخات مما يعمل على تكوين الرؤوس السوداء والحبوب، ويفضل استخدام التونر الطبيعي وهو ماء الورد أو خل التفاح من خلال تمريره على البشرة بالكامل.

ترطيب البشرة

يفضل استخدام المرطبات الطبيعية عن المرطبات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة وعلى كحول يسبب تهيج البشرة وانتشار الحبوب بها، لذلك من الممكن استخدام إحدى الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون الطبيعي أو زيت جوز الهند الطبيعي.

في نهاية مقال طريقة تنظيف البشرة ذكرنا جميع الطرق التي لابد من اتباعها أثناء تنظيف البشرة بكل وضوح، وكل ذلك بأقل تكلفة باستخدام مكونات طبيعية من المنزل وخالية من المواد الكيميائية الضارة للحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية.