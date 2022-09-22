بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين 

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عمر شويل - جدة بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة، الشعر المجعد يكون صعب التمشيط ويجعل الأمهات والفتيات يعانن أثناء فرده، لذلك تترك معظم الفتيات هذا النوع من الشعر بدون تمشيط، ولكن بعد فترة يزداد تموج هذا الشعر ويصبح أكثر تعقيداً ويحتاج إلى خلطة تساهم في فرده، وتقوم بعض الفتيات باستخدام المكواة في فرد الشعر، ولكن لابد من استخدامها بشكل يومي وذلك لأن هذا النوع من الشعر يعود إلى وضعه الطبيعي بعد غسله، ولكن هذا الأمر لم يعد مناسب، كما يقوم البعض الآخر بعمل كيراتين أو بروتين للشعر ولكن هذا الأمر مكلف، لذلك يبحث الفتيات عن كيراتين طبيعي للشعر وطويل المدي وغير مكلف، وتعتبر الخميرة هي أفضل كيراتين طبيعي يساهم في فرد الشعر، لذا سوف نوضح لكم طريقة استخدامها.
بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة
الخميرة تتوفر داخل معظم المنازل، وذلك لأن الأمهات يقمن باستخدامها في تحضير المعجنات وغيرها من الحلويات اللذيذة، لذلك لا يحتاجن إلى شرائها، كما أنها غير مكلفة وتساهم في تغذية الشعر وسهولة فرده، ويمكن استخدامها في عمل كيراتين طبيعي للشعر من خلال توفير ما سوف نوضحه خلال السطور التالية.
المكونات
- ملعقتين من الخميرة.
- ملعقة من العسل الأبيض.
- 1 ملعقة من الحليب الدافئ.
- بياض بيضة.
كيراتين الخميرة لفرد الشعر الخشن
تساهم الخميرة في جل أزمة تجاعيد الشعر وتشابكه، فهي ممتازة وتحتوي على عدة عناصر غذائية صحية ومفيدة للشعر، ويمكن من خلالها فرد الشعر بكل سهولة بدلا من عمل كيراتين صناعي، كما يساهم العسل الأبيض في تنعيم الشعر وزيادة لمعانه، ويمكن فرد الشعر من خلال وصفة الخميرة وإتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولى يتم تمشيط الشعر وفرده.
- بعد ذلك يتم خلط الخميرة والعسل الأبيض والحليب الدافئ وبياض البيضة في وعاء.
- يتم توزيع هذا الخليط على شعر الرأس بالكامل.
- تليها خطوة تغطية الشعر لمدة ساعتين.
- ننتظر انتهاء الوقت وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والبلسم.
- يمكن تنشيط الشعر بكل سهولة.
- لفرد الشعر الخشن بشكل دائم يتم تكرار استخدام هذا الخليط مرة كل أسبوع.
- وصفة ممتازة تساهم في تغذية الشعر وفرده.
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