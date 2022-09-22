نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الهوانم.. مقشر منزلي قوي لليدين واستمتعي بنعومة ولمسة حريرية بوصفات طبيعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن مقشر منزلي قوي لليدين لأنها من أكثر الأماكن المعرضة للمواد الكيميائية في التنظيف، وتتراكم الاتساخات عليها وتحتاج إلى العناية بشكل يومي لتظل دائمًا بيضاء وناعمة، ولابد من التخلص من خلايا الجلد الميت من عليها باستمرار، ويفضل أن يكون ذلك بمكونات طبيعية لأن الكريمات الصناعية تعطي نتائج عكسية.

مقشر منزلي قوي لليدين

من أكثر طرق العناية باليدين القيام بتقشيرها باستمرار لتجديد خلايا الجلد لكي تصبح أكثر نضارة وحيوية.

وصفة زيت الزيتون وزيت الليمون والسكر

يعتبر هذا المقشر من أكثر الطرق الفعالة في تنظيف اليدين وتقشيرها والتخلص من طبقة الجلد السوداء وذلك كالآتي:

المكونات:

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ربع كوب من زيت الزيتون.

15 قطرة من زيت الليمون.

طريقة التطبيق:

توضع جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يطبق الخليط على اليدين بالكامل، وتفرك اليدين بالخليط لمدة 5 دقائق.

ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر للتخلص من الخليط ويفضل استخدام كريم مرطب بعد التقشير.

بعد ذلك يمكن الاحتفاظ بباقي كمية الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق لكي يمكن استخدامها مرة أخرى.

بينما لابد من الاستمرار على استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتحقيق أ٤ضل النتائج.

وصفة زيت اللوز واللبن والعسل

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات انتشارًا بين الكثير من السيدات وذلك لأنها لها فاعلية كبيرة ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات:

نصف ملعقة من العسل الطبيعي.

ونصف ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة واحدة من اللبن.

طريقة التطبيق:

توضع جميع المكونات مع بعضها وتقلب جيدًا.

بعد ذلك يطبق الخليط على اليدين مع التدليك برفق لمدة 10 دقائق.

ثم تغسل اليدين بالماء الفاتر جيدًا للتخلص من أثر الخليط.

بينما لابد من استخدام الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

بعد ذلك في حالة توفر كمية من الخليط بعد الانتهاء من الاستخدام لا يمكن الاحتفاظ بها لاستخدامها لمرة أخرى لأنها سوف تتعرض للتلف.

في نهاية مقال مقشر منزلي قوي لليدين ذكرنا بعض الوصفات التي يمكن استخدامها كمقشر طبيعي بدون أي مواد كيميائية ضارة وبأقل تكلفة أيضًا على العكس من المواد الكيميائية باهظة الثمن، ويفضل الاستمرار على استخدامها للحصول على أفضل النتائج.