ضاع عمرنا بنخزن المانجة غلط.. طريقة تخزين المانجو من السنة للسنة بدون ما لونها أو طعمها يتغير

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عمر شويل - جدة يعد تخزين المانجو من بين أبرز المهام التي تحتاج إلى معرفتها بشكل صحيح كل ربة منزل، حيث تعد نوعية فاكهة المانجو من الفواكه المحببة، والتي من الممكن الاحتفاظ بها في المنزل لشهور طويلة، وبعدة طرق مختلفة، ومن بين أفضل تلك الطرق ما سنتابعه فيما يأتي، حيث تعتبر الخطوات الآتية هي الأيسر والأفضل للاحتفاظ بنوع فاكهة المانجو في المنزل بالطعم المميز لها دون أي تغيير. طريقة تخزين المانجو من السنة للسنة تستطيعين تخزين فاكهة المانجو وفق الخطوات الآتية: قومي بشراء فاكهة المانجو بحالة جيدة، ومن مصدر موثوق.

بعد ذلك يتم غسل المانجو باستعمال ماء فاتر.

تصفى تماما من تواجد الماء.

تصفى تماما من تواجد الماء. ضعي كمية المانجو في أكياس من البلاستيك، واتركيها بالفريزر.

تعتبر تلك الطريقة من أسهل طرق التخزين للمانجو. طريقة أخرى لتخزين المانجو تعتبر تلك الطريقة من أنجح طرق تخزين المانجو المنزلية، وبدون أي مواد حافظة، ومن أهم الخطوات التي تساعد في التخزين ما يلي: قومي بإحضار كمية المانجو المطلوب تخزينها.

لا بد من غسل المانجو بشكل جيد.

لا بد من غسل المانجو بشكل جيد. من المهم أن تقومي باستعمال مصفاة للتخلص من كمية الماء الزائدة.

تقشير المانجو باستعمال سكين ملائم.

قومي بعد ذلك بوضع المانجو المقطع في وعاء عميق.

بعد الانتهاء من التقطيع، يتم وضع كمية من المانجو ملائمة بأكياس التخزين للأطعمة.

من الممكن أن يتم تخزين المانجو بتلك الطريقة عام كامل. طريقة تخزين المانجو عصير من الممكن تخزين المانجو بالطريقة الآتية غسل حبات ثمار المانجو.

تقطيعها إلى شرائح.

استعمال الخلاط الكهربائي في تحويل المانجو إلى عصير، مع إضافة الماء والسكر حسب الرغبة.

وضع كمية العصير مقسمة على كميات، وتوضع بأكياس، وتخزن في الفريزر. فوائد تناول المانجو تعتبر فاكهة المانجو من أنوع الفواكه المحتوية على الفيتامين سي المفيد لمناعة الجسم البشري.

مكون فيتامين سي الموجود في المانجو يعمل على تحسين مقاومة الجسم للأمراض.

حيث أن المانجو من المكونات الطبيعية المحتوية على كمية كبيرة من الألياف الطبيعية المحسنة للهضم.

كما أنه يتوفر في المانجو كمية من معدن الكالسيوم المفيدة للعظام.

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