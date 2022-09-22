ممكن نكون بنقابل يوميا مواقف كتير منها المحرج او المتعب ، ومش بنعرف نتعامل معاها ازاي ، احنا النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي من خلال 6 حيل مفيدة هتساعدك في حياتك اليومية.

حيل مفيدة هتساعدك في حياتك اليومية:

1- علاج الامساك باستخدام بذور الشيا:

بذور الشيا بتستخدم في الطب التقليدي لتخفيف الامساك وتعزيز حركة الامعاء ، لانها بتحتوي على مجموعة متنوعة من الالياف غير قابلة للذوبان اللي بتساهم في تليين البراز ، وده بيسهل مروره.

كل اللي هتعمليه ضيفي 2 معلقة كبيرة من بذور الشيا لكوباية ماية واخلطيهم لحد ما يمتزجوا كويس ، سيبيها منقوعة دقايق ، وبعدها صفي المشروب واشربيه.

2- علاج الامساك عن طريق تدليك القولون:

طريقة تانية لعلاج الامساك وهي عن طريق تدليك القولون لتحفيز الامعاء.

حركي ايدك الاتنين بالراحة في حركة عرضية من اليمين للشمال ، تحت الضلوع ، نزولا للجنب الشمال السفلي من البطن ، وانتهي بحركة داخلية باتجاه منتصف اسفل البطن ، كرري الحركة دي من 3 – 5 مرات.

3- للنوم بسرعة:

لو في يوم عندك ارق ومش عارفة تنامي ، جربي الطريقة دي: الطريقة العسكرية هي طريقة بسيطة وفعالة لمساعدتك على النوم بشكل اسرع ، كل اللي هتعمليه اتمددي وخلي جسمك في حالة استرخاء ، ركزي على نفسك ، ونوعدك انك هتنامي في خلال 120 ثانية.

الطريقة:

– ارخي وجهك بالكامل ، بما فيهم خط الفك والخدين.

– طلعي زفير وحاولي ارخاء صدرك, الرجلين, الفخدين, وعضلات الساقين.

– اتخيلي قدامك اي مشهد او منظر هادي وحاولي متفكريش في اي حاجة.

4- ازاي توقفي ضحك في الاوقات غير المناسبة:

الضحك هو رد فعل طبيعي في المواقف المضحكة ، ولكن لو لقيتي نفسك بتضحكي في وقت وظروف غير مناسبة بيكون موقف محرج جدا وكتير مننا ممكن يكون مر بيه ، في الحالة دي لازم تسيطري على نوبة الضحك.

اقرصي نفسك دي اول خطوة تعمليها ، الطريقة دي فعالة في منع الضحك لانها هتخليكي تتحولي للواقع اللي انتي فيه وهتصرف انتباهك عن الموقف المضحك.

الخطوة التانية هي باستخدام علم النفس العكسي وقولي لنفسك انك تضحكي بصوت اعلى واعلى ، الطريقة دي فعالة لان الحاجة اللي بتخليكي تضحكي في مواقف واوقات غلط هو الجانب المحظور او الممنوع منها ، وبالتالي لما تاخدي الموضوع لمستوى اعلى ، هتلاقي ان الموقف مش مضحك للدرجة دي وبالتالي هتعرفي تسيطري على نفسك.

5- ازاي تغيري مودك بشكل فوري:

الغضب هو عاطفة انسانية طبيعية بيحصل نتيجة مواقف معينة بنمر بيها ، لما تبقي حاسه بالغضب ، مهم انك تفهمي ازاي تتعاملي مع غضبك عشان تقدري تتحكمي فيه بدل ما تخليه يسيطر عليكي.

وفي نصايح كتير تقدري بيها تسيطري على الغضب ، ومن اسهلها هي التحكم في صوتك ، من خلال انك تتكلمي بنبرة منخفضة ، تلقائيا هتلاقي نفسك حسيتي بالهدوء ، وده هيمنع زيادة الغضب وتصعيد الموقف ، حاولي انك تتكلمي بهدوء زي اي شخص هادي انتي بتحبيه حد قريب منك او شخصية مشهورة.

6- ازاي تستبدلي السكر والمحليات في قهوتك:

القهوة من اكتر المشروبات الشعبية في العالم ، ولو انتي من محبين القهوة ولكن مش بتقدري تشربيها من غير سكر ، الحيلة دي هتكون مناسبة ليكي ، رغم انها ممكن تكون غريبة ، وهي استبدال السكر بالملح.

كل عشاق ومدمنين القهوة بيأكدوا بفعالية الحيلة دي ، وان رشة ذرة من الملح بتساعد على تعزيز نكهة القهوة وبتقلل كمان من المرارة من غير استخدام اي اضافات تانية.