نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة المصانع.. الحلاوة الطحينية البيتي الاقتصادية لذيذة وصحية زي الجاهزة لساندويتشات المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحلاوة الطحينية البيتي لها مسميات تختلف باختلاف البلد، يطلق عليها داخل مصر والشام حلاوة طحينية أما داخل المغرب فيطلق عليها الحلوى الشام وفي دول الخليج تسمى الرهش، الحلاوة الطحينية يحبها الأطفال والكبار وهي معروفة بمذاقها الحلو، وتعتبر الحلاوة الطحينية مصدر طاقة للجسم.

الحلاوة الطحينية البيتي

سهلة التحضير ويمكن لربة المنزل تحضيرها بسهولة، وتتوفر مكوناتها في معظم البيوت وفيما يلي المقادير وطريقة التحضير:

المكونات

2 كوب كبير من الطحينة السائلة.

2 كوب كبير من السكر البودر.

2 كوب كبير لبن بودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

نضع في وعاء عميق السكر البودر، نضيف إليهم اللبن البودر ونقلب جيداً.

نقلب المكونات السابقة مع بعض حتى تمتزج، ثم نضيف إلى الخليط مقدار الطحينة بالتدريج مع التقليب المستمر بمضرب سلك يدوي حتى يمتزج الخليط جيدًا.

نضيف الفانيليا أثناء التقليب ويستمر الخفق حتى يصير الخليط ناعم ولا يوجد به تكتلات.

ثم نقوم بإحضار علبة ونضع بها كيس مدهون ببعض الزيت.

وبعد ذلك نضع خليط الطحينية في العلبة المعدة سابقًا ويتم فردها والضغط عليها جيدًا.

ثم نقوم بوضع كيس بلاستيك ثاني على العلبة ونضعها داخل الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات أو ليلة كاملة حتى تتماسك.

وبعد ذلك نخرج العلبة من الثلاجة نضعها في طبق ونقطعها حتى تكون جاهزة للتقديم.

فوائد الحلاوة الطحينية للجسم

تحتوي الحلاوة الطحينية على العديد من الفوائد التي تمد الجسم بها، وسوف نعرضها فيما يلي:

هي مصدر الطاقة للجسم، وتعمل على تقوية العضلات.

تنشط وظائف القناة الهضمية.

تساعد في عملية هضم الغذاء وتخلص من الإمساك، كما أنها تقضي على الديدان الموجودة في الأمعاء.

أضرار الحلاوة الطحينية

بالرغم من فوائد الحلاوة الطحينية إلا أنها تحتوي على بعض الأضرار منها:

تعمل على زيادة الوزن بسبب السكر الذي تحتوي عليه.

غير مناسبة لمرضى السكري أو متبعي الحمية الغذائية.

تعتبر الحلاوة الطحينية البيتي واحدة من أشهر الأكلات بالعالم، وتعود أصولها إلى بلاد الشام، وهي من الحلويات التي يعشقها الجميع الكبار والأطفال، ولا يخلو بيت منها فهي تعتبر من الوجبات الأساسية في وجبة الفطار والعشاء، ولها فوائد كثيرة حيث تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية.