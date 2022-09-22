نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منجم لجمالك أغلى من الذهب.. كريم بانثينول لشد الوجه ولترطيب وفرد الشعر وطريقة استخدامه الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي تعاني من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر والإسمرار فإليكي كريم بانثينول لشد الوجه وتفتيح البشرة، فهو من الكريمات التي يمكن الحصول عليها بسهولة من إحدى الصيدليات مقابل مبلغ مادي بسيط مقابل الفوائد الكثيرة الذي يوفرها سواء للبشرة أو الشعر، لذا نوضح من خلال مقالنا اليوم طريقة استخدامه للبشرة والشعر أيضاً والفوائد التي يحققها لكليهما، حيث يتم استخدامه بطريقة سهلة عبر عدة خطوات محددة نوضحها بالتفصيل.

كريم بانثينول لشد الوجه

يمكن استخدام الكريم بشكل فعال لشد الوجه والتخلص من التجاعيد من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم خلط كمية مناسبة من كريم بانثينول مع ملعقة واحدة من زيت الورد مع التقليب بشكل جيد حتى يمتزجا تماماً.

يتم وضع طبقة مناسبة من الكريم على الوجه مع حركات دائرية.

يتم تكرار الخطوات السابقة مرتين في اليوم الواحد للحصول على نتائج مبهرة في أقل وقت.

كيفية استخدام كريم بانثينول للشعر

بعد التعرف على كيفية استخدام كريم بانثينول لشد الوجه، وجب التنويه أنه الكريم يوفر عدد من الفيتامينات الهامة للشعر ومنها فيتامين B5 ، فهو أحد المكونات الرئيسية للكريم والتي تعمل على تحسين مظهر الشهر وجعله رطب وناعم كما تساعده على الوصول للكثافة المطلوبة، ويتم استخدامه من خلال اتباع ما يلي لتحقيق الاستفادة المطلوبة منه:

يتم إحضار علبة الشامبو الخاصة بالشعر ثم يتم إضافة عبوة كريم بانثينول كامله بها.

يتم رج علبة الشامبو حتى يختلط بالكريم بشكل كامل.

يتم الاستعانة به عند غسل الشعر وستلاحظين الفرق بنفسك.

كما يمكن استخدام البعض منه لدهن أطراف الشعر للتخلص من الشعر المتقصف مع عدم الإفراط في وضعه.

فوائد كريم بانثينول للبشرة

يحقق الكريم عدد كبير من الفوائد للبشرة فهو لا غنى عنه لدى كل أمراة أو فتاة: