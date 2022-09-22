صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) بأسرار أكبر مراكز التجميل

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عمر شويل - جدة لهواة التجديد والتغيير نقدم لكم طريقة عمل صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) التي تضيف لمسة جمالية ساحرة على الوجه بصفة عامة، وهي إحدى الطرق الطبيعية المثالية التي تعطي نتيجة مشابهة للتاتو بمكونات اقتصادية سهلة وبسيطة، دون إلحاق أي ضرر بهذه المنطقة الحساسة ودون الذهاب إلى صالونات التجميل المكلفة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو)

تعددت طرق عمل الحواجب البنية الجميلة التي تدوم لفترات طويلة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل بمكونات منزلية بسيطة وخطوات سهلة.

الطريقة الأولى

تتمثل في عمل بديل تاتو طبيعي للحواجب باستخدام القهوة، كل ما عليكِ فعله هو اتباع التالي:

المكونات

2 ملعقة من القهوة.

ملعقة واحدة من الكاكاو الخام.

مقدار ملعقة من العسل.

زيت جوز الهند بمقدار ملعقة واحدة.

الطريقة

نضع القهوة في وعاء عميق، ونضيف مقدار الكاكاو الخام التي يمكن تقليل كميتها أو تزويدها حسب الرغبة للوصول إلى اللون المطلوب.

يضاف زيت جوز الهند إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر، ثم نضع العسل ونخلط المزيج جيدًا حتى نحصل على عجينة ناعمة سهلة الفرد.

لضمان الوصول إلى النتيجة المثالية يفضل تحديد رسمة الحواجب المطلوبة باستخدام قلم الحواجب.

نوزع الخليط على الرسمة جيدًا باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة.

يترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا، ثم نغسل الحواجب جيدًا بالماء.

يفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لضمان الوصول إلى النتيجة المرجوة.

صبغ الحواجب طبيعياً

يمكن استخدام النسكافيه أو كما يعرف بالقهوة سريعة الذوبان في تلوين الحواجب، وذلك عن طريق اتباع التالي:

المكونات

½ كوب من النسكافيه.

ربع كوب من الماء الساخن.

فرشاة ماسكارا قديمة.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى نحصل على قوام سميك بعض الشيء.

نوزع الخليط باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة.

نترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يجف تمامًا، ثم نغسل الحاجبين بالماء جيدًا.

في نهاية مقال صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) حيث تم التعرف على مكونات وخطوات عمل بديل التاتو طبيعيًا باستخدام مواد منزلية بسيطة سواء باستخدام القهوة أو النسكافيه بعيدًا عن استخدام المواد الكيميائية الضارة.