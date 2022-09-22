نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك حليب وكوب زبادي.. طريقة عمل الجبنة الكريمي الاقتصادية لأولادك للإفطار والعشاء زي الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن طريقة عمل الجبنة الكريمي باعتبارها من أنواع الجبن الغنية الدسمة التي يفضلها الجميع سواء الكبار أو الصغار، كما تدخل في العديد من الوصفات والخلطات المنزلية المميزة حيث تضيف نكهة رائعة وقوام مثالي للوجبات لذا وجب التنويه عن طريقة إعدادها بالتفصيل وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

طريقة عمل الجبنة الكريمي

يسهل إعداد الجبنة الكريمي في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وبأكثر من طريقة.

جبن كريمي بالجبنة المثلثات

لتحضير جبنة كريمي لذيذة غنية بالمكونات، عليك بإتباع التالي:

المكونات

عدد أربعة أكواب من الحليب المغلي.

¼ كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزبدة.

ثلاثة قطع من الجبنة المثلثات.

القليل من الملح.

الطريقة

نضع الحليب في وعاء على النار ثم نضيف إليه مقدار الخل مع التقليب المستمر حتى ينفصل اللبن ويتحول إلى جبن وشرش.

ينبغي وضع الخليط في مصفاة ضيقة الثقوب لمدة ساعة على الأقل حتى نحصل على الجبن.

يفضل وضع خليط الجبن مع الزبدة والجبنة المثلثات مع اضافة رشة من الملح في الخلاط الكهربائي لضمان امتزاج المكونات تمامًا.

نستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي ناعم، ثم نصب الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق، نحتفظ بها في الثلاجة.

جبن كريمي بالزبادي

أشار البعض إلى نجاح هذه الوصفة في إعداد جبن كريمي ناعمة لا مثيل لها بمكونات وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

علبة زبادي.

2 ملعقة من الحليب البودرة.

قطعتان من الجبنة المثلثات.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة من الملح.

¼ كوب زيت.

الطريقة

في البداية يفضل خفق الجبنة المثلثات مع الزبادي جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي.

يضاف الحليب البودرة والملح والليمون إلى الخليط السابق مع استمرار الخفق.

يفصل إضافة الزيت بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

الاحتفاظ بالجبنة الكريمي في الثلاجة.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل الجبنة الكريمي بعدة طرق سواء باستخدام الجبنة المثلثات أو الزبادي، مع توضيح المقادير والمكونات المضبوطة التي تضمن النجاح في إعداد هذه الوصفة الرائعة وتحقيق النتيجة المرجوة.