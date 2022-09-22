نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحسن من الحمام المغربي.. كريم فير اند لفلي وصابونة دوف للتفتيح والتنعيم والتعطير الفوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم فير اند لفلي وصابونة دوف أحد أكثر وصفات التبييض فاعلية، حيث يتميز كريم فير اند لفلي كريم بخفته وسرعة امتصاص الجلد له واحتوائه على فيتامينات مغذية للبشرة، ويستخدمه الكثير في تفتيح البشرة، أما صابونة دوف فهي لا تشبه بقية أنواع الصابون، حيث أنها تتميز بتنظيفها العميق للبشرة وإزالة الدهون الزائدة فيها مع الحفاظ على ترطيبها وإشراقها. كريم فير آند لفلي وصابونة دوف وصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة المكونات صابونة دوف مبشورة ناعماً.

ملعقة من ماء الورد.

عبوة صغيرة من فير آند لفلي. الطريقة يمزج المكونات السابقة جيداً وتقلب حتى تتجانس تماماً.

في عبوة زجاجية نظيفة ضعي المزيج.

وزعي الخليط على البشرة المبللة.

يترك على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

باستخدام اللوفة قومي بفرك الجلد ومستلاحظي البياض ونزول الجلد الميت، كما أنه يترك الجلد برائحة عطرة. مميزات وصفة التبييض السريع تعددت فوائد وصفة كريم فير آند لفلي وصابونة دوف ومن هذه الفوائد: تفتيح المناطق الداكنة في البشرة وذلك نتيجة المواد الفعالة التي تكون منها.

تقليل إفرازات البشرة الدهنية، وغلق المسام الواسعة.

إزالة الدهون التي تتراكم فوق سطح الجلد وتؤدي للإصابة بحب الشباب.

تساعد الصابونة في ترطيب البشرة وتغذيتها والحفاظ على نضارتها وجمالها. كريم فير آند لفلي يحتوي كريم فير آند لفلي على مكونات عديدة غنية بالفوائد والتي ساعدت في انتشار المنتج وإثبات فاعليته ومن هذه المكونات: السياناميد (Niacinamide) : هو مادة تعمل تهدئة الالتهابات، وتقوم بتقليل علامات الإرهاق والتعب، ويظهر البشرة بمظهر جميل مشرق.

فيتامين هـ ( vitamin E): فهو يعمل على تقليل ظهور علامات الشيخوخة على البشرة وكذلك تقليل التجاعيد.

فيتامين ب6 ( vitamin B6): يعتبر من المكونات المهمة حيث إنه يساعد في تحسين صحة الجلد، ويقوم بتفتيح البشرة والقضاء على أي تصبغات وبقع في الجلد، ويمنح البشرة حيوية ومظهر مشرق وجميل. وبذلك نكون قد قمنا بتوضيح وصفة كريم فير آند لفلي وصابونة دوف، ويمكنك الآن أن تستخدمهم وأنت مطمئن وواثق من فاعليتهم وتأثيرهم القوي والواضح على البشرة، نظرًا لاحتوائهم على الفيتامينات التي تحتاجها البشرة.

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