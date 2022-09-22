نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولادك هيطلبوه كل يوم.. طريقة عمل الإندومي في البيت أحلى من الجاهز وسر البهارات الأصلية لنكهة مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الإندومي في البيت أحد أفضل الوجبات السريعة التي يمكن لكل أم إعدادها لأبنائها في المنزل، ظهرت الإندومي لأول مرة في عام 1969 ميلاديًا وكان ذلك في دولة إندونيسيا، وبرغم من أن هناك بعض الأشخاص الذي كانوا يقوموا بالتشكيك فيها إلا أنها استطاعت أن تصبح من أكثر الأكلات المشهورة والتي عليها إقبال كثير في دولة إندونيسيا وتحديدًا ذات نكهة مرقة الدجاج، لذا سوف نتعرف على طريقة عمل الإندومي بالمكرونة بالتفصيل. طريقة عمل الإندومي في البيت تمثلت طريقة عمل الإندومي في البيت في الآتي: المكونات أحضر نصف كيلو من المكرونة اسباجيتي.

ومعلقة شطة ناعمة حمراء صغيرة.

معلقة كمون مطحون صغيرة.

معلقة فلفل أسود مطحون صغيرة.

ملح وفقًا لرغبتك.

عدد ٢ معلقة زيت قلية كبيرة.

ثوم ومعه بصل بودرة. طريقة التحضير يتم تحضير إناء كبير، ثم يتم وضع فيه كمية تكفي من الماء من أجل تغطية المكرونة.

تضاف المكرونة والملح والفلفل والكمون، معلقة الزيت.

جلب مقلاة حتى يتم تحضير نكهة الإندومي فيها.

وضع زيت بالمقلاة وشطة والبصل البودره والثوم البودرة، وقلب جيدًا.

بعدما تنتهي المكرونة يتم وضع نكهة الإندومي فيها مع التقليب الجيد، وهكذا تصبح جاهزة. طريقة عمل الإندومي بالفراخ أو الخضار المكونات دجاج مقطع مكعبات.

كيس من المكرونة اسباجيتي.

شوربة الدجاج.

ربع كوب من صوص الصويا.

شرائح من فلفل الملون.

شرائح من( الجزر، البصل، الكوسا).

رشة سكر. طريقة التحضير يتم سلق الدجاج وبعد ذلك يتم تقطيعه لشرائح طويلة.

بشوربة الدجاج نقوم بسلق المكرونة ويضاف إليها مكعب من مرقة الدجاج.

يتم قلي الخضروات بشكل تدريجي.

يضاف الدجاج إلى الخضار ويتم تركه بعضًا من الوقت، من أجل أن يكتسب طعم الخضار ونقوم برش الملح.

‏يضاف الدجاج والخضار المكرونة وبعد ذلك يضاف رشة من السكر وصوص الصويا، ويترك على النار ثم يتم تقديمه. مع بداية الثمانينيات ازدادت المبيعات الخاصة بالإندومي بطريقة ملحوظة، لذا تم تقديمها بأكثر من نكهة، واستطاعت أن تحصد شعبية كبيرة بمختلف دول العالم، وهنا قمنا بتقديم طريقة عمل الإندومي في البيت بأمان تام لطعم مميز مثل الجاهز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولادك هيطلبوه كل يوم.. طريقة عمل الإندومي في البيت أحلى من الجاهز وسر البهارات الأصلية لنكهة مميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.