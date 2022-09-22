نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الفولية والسمسمية ” حلاوة المولد ” في البيت بالمكونات والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الفولية والسمسمية ، إن كنت تبحثين عن طريقة عمل الفولية والسمسمية في البيت بطريقة مضمونة تجعلك تحضرينها مثل الجاهزة بطعم أفضل وشكل أروع، ينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك، تابعي السطور القادمة، وستحصلين على الطريقة الصحيحة، التي ستجعلك شيف في تحضيرها، وسيعتقد الجميع أنكِ قمت بشرائها من افخم محلات الحلويات، لا تترددي وتعرفي على الطريقة، و نفذيها الآن بدون تردد وتأكدي أن الطريقة صحيحة 100%.

طريقة الفولية والسمسمية

سنعرض لكِ أفضل الطرق التي نالت على إعجاب الجميع، بدون خطوات معقدة، وبمكونات متوفرة في كل منزل، تابعينا لتتعرفي على طريقة عمل الفولية والسمسمية في البيت بخطوات بسيطة جربيها الآن:

المكونات

لعمل الفولية والسمسمية في البيت نحتاج لمجموعة من المكونات أغلبها موجود في البيت، والتي تتمثل فيما يلي:-

أولًا مقدار كوب من السكر.

ثانيًا:- كيلو من العسل الجلوكوز.

ثالثًا:- معيار كوب من الماء.

رابعًأ:- ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

خامسًا:- نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون.

سادسًأ:- فول سوداني محمص غير مملح ” لعمل الفولية”

سابعًا:- سمسم محمص ” لعمل السمسمية”

وأخيرًا:- حمص مقشر ” لعمل الحمصية”

طريقة التحضير

ضعي كلًا من السكر + العسل + الماء في وعاء كبيرة على النار.

اتركي الخليط حتى تمام الغليان وحتى يذوب السكر تمامًا.

أضيفي ماء الزهر + ملح الليمون.

اتركي المكونات على النار حتى يصبح القوام غليظ تمامًا.

أولًا:- لعمل السمسمية

سخني السمسم المحمص في مقلاة.

ثم أضيفي كميات مناسبة من المحلول السابق تحضيره على السمسم بعد تسخينه حتى يغلفه بالكامل.

احرصي على القيام بتلك الخطوة بسرعة حتى لا يجف، مع العلم أنه يجب مسح الصينية بالزيت قبل وضع الحلوى حتى تستطيعين إخراجها بسهولة.

افرديها حتى تستطيع تشكيلها.

اتركيه حتى تبرد تمامًا ثم قطعيها بسكين ممسوح بالزيت.

ثانيًا :- لعمل الفولية