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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المنتو الأصلي وأهم مكونات منتو يغمش في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل المنتو الأصلي، إحدى الأكلات المشهورة في المملكة العربية السعودية، وبعض مناطق ودول الخليج العربي، وله أكثر من طريقة لطهيه وتحضير مثل؛ طريقة عمل المنتو الأفغاني، وطريقة عمل المانتو التركي، وكذلك المنتو على الطريقة الصينية، وأيضًا طريقة عمل المنتو الروسي، بالإضافة إلى استحداث طريقة عمل المنتو بالصلصة الحمراء، والطريقة الأكثر شهرة في السعودية هي؛ طريقة عمل المنتو الحجازي، وكذلك طريقة عمل المنتو الكذاب بالدجاج، وفي كل مرة يلجأ الشيف إلى وضع بهارات وتوابل وحشو مختلف، وهي عبارة عن عجينة يتم حشوها باللحم المفروم أو الدجاج، ثم يتم طهيها على البخار لمدة 45 دقيقة، وهي وجبة تناسب طعام الغداء للأسرة.
ما هو أصل المنتو؟
قيل إن سبب شهرة تلك الأكلة في السعودية، هم العمالة الوافدة إلى المملكة، وخاصة الجالية الأفغانية، أو الجالية الآسيوية بوجه عام، حيث يأتي كل فرد بثقافة دولته الخاصة في الطعام والملبس والعادات والتقاليد، والثقافة الأسهل انتقالا بين الدول هي ثقافة الطعام، وقد أتت طريقة عمل المنتو الأصلي خلال موسمي الحج والعمرة، ووضع أهل السعودية بصمتهم المميزة عليها، لتتحول إلى إحدى أشهر وأهم أكلات المطبخ السعودي، مثل مقلقل الدجاج السعودي، ومظبي الدجاج بالفرن، أو زرب الدجاج.
منتو يغمش
- كوبان من الطحين متعدد الاستعمالات.
- كوب من الماء الدافئ.
- ¾ ملعقة صغيرة من الملح.
ما هي مكونات المنتو؟
- ½ كيلو من اللحم المعصج.
- ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة.
- 4 حبات من الهيل.
- شرائح ليمون.
- كوب واحد من الزبادي.
- 4 حبات من البندورة المقشرة والمفرومة.
- 8 فصوص من الثوم المفروم جيدًا.
- حبة فلفل أحمر حارة مقطعة إلى شرائح.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- ½ ملعقة صغيرة من السماق.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- عصير ليمون بمقدار ملعقة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من النعناع المجفف المطحون جيدا.
- رشة من الفلفل الأسود.
كيف أسوي المنتو السعودي؟
- أحضري وعاء واسعًا وضعي به الملح والطحين وامزجيهما معا.
- بعدها أضيفي الماء تدريجيًا إلى الطحين، ثم اعجني بيديك حتى تحصلين على عجين طرية.
- عقب ذلك قومي بتغطية الوعاء بمنشفة، ثم اتركي العجين ترتاح لمدة ثلث ساعة.
- وأثناء انتظار العجين، ضعي في وعاء على نار متوسطة الحرارة، الفلفل والبندورة مع نصف كمية الثوم.
- ثم اتركي كل المكونات على النار حتى تغلي.
- بعد ذلك ضعي الملح والفلفل الأسود والخل والكاتشب إلى الوعاء السابق.
- ثم أضيفي إليهم زيت الزيتون، مع نصف كمية السماق والنعناع وامزجيهم معًا.
- وعقب الانتهاء من المزج اتركي المكونات تغلي على نار هادئة لربع الساعة.
- بعدها ضعي كلا من باقي كمية الثوم المهروس، مع الملح والفلفل الأسود، إلى جانب عصير الليمون والنعناع وزيت الزيتون.
- ثم امزجي كل المكونات معا في الوعاء.
- والآن قومي بفرد العجين على سطح العمل.
- ويلي ذلك خطوة تقطيعه إلى شرائح دائرية.
- بعدها ابدئي في وضع اللحم المعصج في منتصف دائرة العجين.
- ثم أغلقي الأطراف حتى لا يخرج حشو المنتو أثناء التسوية.
- وعقب الانتهاء من كل كمية عجينة اليغمش أمامك، أحضري وعاء واملئي نصفه بالماء.
- ثم ضعي به شرائح الليمون مع الهيل والملح، ثم اتركي الماء حتى يغلي.
- وعند الغليان أحضري مصفاة وادهنيها بالزبدة، وضعيها فوق وعاء الماء هذا ولكن بشرط ألا يخرج الماء من فتحاتها.
- وابدئي في وضع قطع فطائر المنتو بالمصفاة.
- بعدها قومي بتغطية المصفاة واتركي المنتو ينضج على البخار المتصاعد من فتحات المصفاة، وذلك لمدة 45 دقيقة.
- وعقب أن ينضج المنتو قدميه مع المقبلات وصوص الزبادي.
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