طريقة معمول التمر الهش على أصوله وفوائد التمر

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عمر شويل - جدة طريقة معمول التمر الهش ، حيث يعتبر معمول التمر الهش من ألذ وأطعم الحلويات التي يجمع الكثير على حبها، كما يعتبر معمول التمر من أشهر الحلويات المعروفة والمنتشرة بكثرة في دول الخليج العربي والدول العربية على حد سواء، خاصة في المناسبات والأعياد، بل لم يقتصر تناول معمول التمر على الأعياد والمناسبات فقط، ولكن يهتم ويحرص الكثير على تناوله طوال العام، وخاصة الأطفال الذين يحبون تناوله لاحتوائه على التمر اللذيذ الشهي ذو المذاق الحلو وفوائده الكثيرة، غير أنه يعتبر من الوصفات السهلة التي يسهل تحضيرها بأبسط المكونات المتاحة بكل منزل.

فوائد معمول التمر

نظرًا لإقبال الكثير من الكبار والصغار على تناول معمول التمر الهش اللذيذ، وقبل أن نستعرض طريقة تحضير معمول بالتمر، نود ان نستعرض فوائد معمول التمر والتي منها ما يلي:

يحتوي التمر الذي يعتبر هو المكون الأساسي للمعمول على الكثير والعديد من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين د.

احتواء التمر على نسب من السكر الطبيعي، الذي يعتبر مصدر مهم لإعطاء ما يلزم من القوة والطاقة، التي تجعل الانسان وخاصة الأطفال قادرين على تحمل مشقة اليوم من رياضة ودراسة.

نظرًا لاحتواء التمر على العديد من العناصر والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، والتي تساعد في علاج العديد من الأمراض مثل خفض ضغط الدم المرتفع وكذلك تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم وكذلك يساعد في الحفاظ على صحة القلب، ومن هذه العناصر التي يحتوي عليها التمر هي الزنك والكبريت والكالسيوم والبوتاسيوم.

من الفوائد الجديدة لمعمول التمر التي أثبتت فاعليتها؛ هي قدرته واحتوائه على مضادات الأكسدة التي لها دور كبير وفعال في محاربة ونشاط الأورام السرطانية، ولذلك فهو يحمى الجسم من التعرض للإصابة بسرطان القولون والأمعاء وأيضًا سرطان الثدي.

بعد كل ذلك يجب عدم الإفراط في تناول معمول التمر بكميات كبيرة نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية عالية، مما قد يتسبب في زيادة الوزن.

ما سبب تسمية المعمول بهذا الاسم؟

وضع المصريون القدماء البداية لكثير من العلوم والفنون وكذلك الأكلات، فكما يظهر في كتب التاريخ القديم، فإن الفراعنة القدماء كانوا يضعون المعمول مع الموتى داخل القبور، حيث تبين أن النقوش التي توضع على المعمول ماهي إلا رسمة قرص الشمس الذي يعرف عند الفراعنة بالإله أتون. وهناك أقوال أخرى تقول إن أول من صنع المعمول هم العثمانيون، حيث يعتبر المعمول من أشهر الحلويات المعروفة في المطبخ الشرقي، وكذلك تشير بعض الاقوال إلى رجوع أصل تسمية المعمول إلى أيام الحكم الفاطمي، كما يشتهر المعمول بجميع أنواعه وحشوه المختلف في جميع الدول العربية وجميع دول الخليج.

ما هي مقادير عجينة المعمول؟

عدد 3 كوب من الطحين.

كوب من السمن البلدي.

4/3 كوب من السكر.

عدد 1 ملعقة من الخميرة الجافة.

4/3 كوب من الماء.

مقادير حشو المعمول

400 جرام من التمر المفروم.

50 جرام من الفستق المبشور.

1/2 ملعقة قرفة.

نصف ملعقة هال مطحون.

50 جرام من الزبدة الصفراء.

كيف أسوي عجين معمول بالتمر؟

أحضر وعاء وضعي به الطحين، مع إضافة السمنة للطحين والخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة وباردة. نقلى العجين إلى إناء مسطح، واتركيه لمدة 10 دقائق حتى يهدى ويتماسك. بعد ذلك انقلي العجينة إلى إناء كبير وضعية في البراد حيث يجب ألا تتجاوز درجة حرارة العجين 4 درجة مئوية. يلي ذلك إحضار وعاء صغير، ثم ضعي به الخميرة مع السكر والماء وامزجيه جيدًا. بعد ذلك أضيفي المزيج السابق إلى العجينة مع التقليب. واخيرًا نقلى العجينة إلى وعاء مسطح واتركيه يهدأ لمدة 10 دقائق.

طريقة تحضير حشو المعمول

امزج حبات التمر مع القرفة والهال والسمن في إناء، وذلك حتى يصبح المزيج ناعمًا. بعد ذلك شكلي المزيج على شكل دوائر صغيرة أسطوانية.

سر نجاح معمول التمر السعودي

أخرج العجين من الثلاجة، مع التدليك فوق سطح بارد. أحضري كرة من العجين، مع ضغطها حتى تصبح مسطحة. بعد ذلك خذي ملعقة صغيرة من حشو التمر وضعيها في منتصف العجين. ثم أغلقي أطراف العجين على الحشو من التمر، وذلك حتى تكون في شكل دائري، مع إضافة الفستق المبشور على الأطراف. كرري العملية حتى تستهلكي العجين والحشو. وأخيرًا أحضري صينية فرن وضعي المعمول على الصينية لمدة تتراوح من 5 إلى7 دقائق في فرن مسخن مسبقاً للدرجة 250 درجة مئوية حتى يتحول المعمول إلى اللون الذهبي. انقلي المعمول إلى طبق للتقديم وبالهناء والشفاء.

مقادير المعمول السعودي

عدد 3 كوب من دقيق.

وزن 250 جرام من الزبدة.

عدد 1 كوب من السكر البودرة.

4 صفار بيض.

عدد 3 ملاعق كبيرة من حليب بودرة.

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا.

تمر للحشو.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

كوب ونص من النشاء .

عدد 1 كوب من السكر البودرة.

تحضير المعمول السعودي بالمنزل